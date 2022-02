Barbón asume el fracaso de la oficialidad del asturiano

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asumido este miércoles que no haber conseguido la mayoría para abordar una reforma del Estatuto de Autonomía que incluyese la oficialidad del asturiano supone un fracaso, pero ha advertido a quienes se sientan frustrados con este proceso fallido, que la presencia de diputados partidarios de su aprobación no ha dejado de crecer y que habrá elecciones en 2023.



"Evidentemente, no conseguir la reforma del Estatuto, claro que es un fracaso colectivo, y asumo la parte de responsabilidad que me toca a mí por no conseguir los 27 votos necesarios", ha señalado el presidente asturiano al responder en el pleno del parlamento asturiano a una pregunta formulada por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco.



Según Barbón, quienes vean con pesimismo o frustración lo que ha pasado estos meses con la reforma fallida del Estatuto, deben tener en cuenta que hace doce años sólo había cuatro diputados autonómicos que defendían la oficialidad y que hoy en día son 26, uno menos de los que se precisan para declarar la oficialidad, lo que están a favor.



En los comicios autonómicos del próximo año, ha añadido, los ciudadanos tendrán en sus manos elegir la papeleta entre quienes defienden la oficialidad de la lengua asturiana y entre quienes defienden todo lo contrario, e incluso están en contra de la misma autonomía, en referencia a Vox, o quienes se han inhibido en todo este proceso, como ha sido el caso del PP.



"Vamos a ver qué prefiere la gente", ha señalado el presidente, tras dejar claro que la Federación Socialista Asturiana, pendiente de la celebración de su congreso autonómico, "va a reivindicar siempre con orgullo la identidad de ser asturiano y la necesidad de reforma el Estatuto para adaptarlo a los nuevos tiempos, porque no caduca, pero sí envejece".



Previamente, el portavoz de Vox había reconocido que había "disfrutado enormemente viéndole fracasar en ese chapucero intento de reforma estatutaria y de imposición de la oficialidad a todos los asturianos, con el que además ha generado "la mayor crisis entre los partidos de izquierda, al abrir la caja de Pandora y luego apartarse de ellos" y culparles del fracaso.



"Con usted liderando, el PSOE es la mejor oposición al bloque de izquierdas, y se lo agradezco", ha afirmado el dirigente de Vox antes de preguntar si, al igual que el expresidente Pedro de Silva dijo que abandonó la política porque el partido no le permitió ampliar el Estatuto, Barbón la dejará al no poder concluir "su mayor apuesta política".



Según Blanco, Barbón ya es conocido como "el presidente del liderazgo ausente" por lo sucedido con la reforma estatutaria y su incapacidad para acometer las reformas que precisa Asturias a medida que avanza la legislatura.



Barbón, sin embargo, ha negado que su mayor objetivo político pasara por el Estatuto de Autonomía ya que la prioridad de su Gobierno siempre ha sido, "con mucha diferencia, el covid y la pandemia, por lo que decir lo contrario es faltar el respeto" a los miles de asturianos que han sufrido la enfermedad o ha fallecido por su causa.



Ha recordado además que se presentó a las últimas elecciones con el objetivo de romper "el cerco de la decadencia" de Asturias y de revindicar el orgullo de ser asturianos.



"Nos sentimos profundamente orgullosos de la identidad asturiana, que es la identidad complementaria más sana en el sentido del proyecto común que es España. No entiendo que haya gente que se avergüence de su identidad, tradición, historia o cultura, entre las que están las lenguas propias de Asturias", ha señalado.