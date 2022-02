Barbón asegura que el informe sobre el bable "no llegó al Consejo", porque "no encaja con su modelo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que el informe encargado por la Consejería de Cultura sobre el marco adecuado para implantar la oficialidad del asturiano no se elevó al Consejo de Gobierno porque "no responde" al modelo "amable" por el que apuesta el PSOE.



El jefe de Ejecutivo asturiano, a preguntas de los periodistas, ha explicado que el encargo de estudios externos se trata de una práctica habitual en la administración, muchos de los cuales no se debaten en el Consejo de Gobierno porque son opiniones "de parte que dan abanicos de posibilidades dentro de las que se puede optar o no".



Según ha dicho el presidente, este ha sido el caso del documento sobre la oficialidad, redactado en 2020, que no se trata de "un informe pelícano" y que se puede "encontrar en el portal de contratación" del Principado.



Este informe, encargado por la Consejería de Cultura en 2020 a un equipo de juristas y docentes, coordinados por el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Ángel Pensó, no se conoció hasta ayer, a raíz de una petición de información realizada desde el Partido Popular.



En este extenso estudio, que estudia y analiza el marco adecuado para la implantación de la oficialidad del asturiano y eo-asturiano, plantea tres escenarios diferentes; uno de máximos, en el que preveía un impacto económico superior a los 202 millones de euros, sobre todo por el "incremento importante del gasto público en educación y cultura, otro en que lo situaba en los 55 millones y un tercero en el que el gasto público se limitaría a poco más de 18 millones de euros anuales.



"No hubiera sido útil usarlo, porque no responde al modelo de la FSA", ha abundado tras reiterar que la formación socialista apuesta por una oficialidad "amable", que "cabe perfectamente en el marco constitucional", cuyo desarrollo se debe llevar a cabo con una mayoría de tres quintos y que no implica un carácter vehicular en la educación ni debe ser requisito para acceder a la función pública.



Barbón, que ha precisado que él mismo no ha leído el texto ni ha dicho tener constancia de que se hayan encargado otros informes sobre esta materia, ha acusado al PP de usar "torticeramente" el informe al mezclar el teórico impacto económico "positivo" con el coste.





Barbón también ha intentado negar que su consejera de cultura, Berta Piñán, mintiera cuando respondió a la oposición que no había informes sobre la oficialidad. Según el presidente, cuando el PP pidió por escrito informes en noviembre, en la pregunta se hacía referencia a las manifestaciones efectuadas por el presidente en un pleno de la Junta General, por lo que contestó a los populares aseverando que no había informes sino "conversaciones informales".



Barbón ha pedido "disculpas" a la ciudadanía "que se siente frustrada" porque no haya salido adelante en esta legislatura la reforma estatutaria, cuando, cumplidos cuarenta años desde su redacción, era el "momento" de afrontarla.

"Por desgracia, no hay 27 votos para la reforma. La realidad es la que es, ha finalizado antes de criticar aquellos partidos que están buscando "una justificación fácil" tras haberla "bloqueado.