Barbón asegura que "antepondrá el interés de Asturias" en la financiación autonómica

El presidente del Principado, Adrián Barbón, asegura que "defenderá por encima de banderías y de acuerdos" un sistema de financiación autonómica que sea justo con Asturias y que sea negociado de forma multilateral por todas las comunidades.



En un momento en el que vuelve a estar sobre la mesa la financiación autonómica y una posible quita de la deuda de Cataluña, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado ha asegurado que, por encima de todo, tiene la obligación de defender los intereses de Asturias y que eso es lo que hará.



Tras advertir de que el sistema actual ya debería haberse renovado -la última reforma se hizo en 2009 y debería actualizarse cada cinco años-, Barbón ha reconocido que todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas, pero que el reparto no puede llevarse a cabo exclusivamente en función del número de habitantes.



Para los socialistas asturianos, está claro que hay que ponderar variables como el envejecimiento, la dispersión de la población o la orografía porque inciden en el coste de los servicios que las comunidades prestan a sus ciudadanos.



"Mi compromiso es con Asturias y voy a defender que esa negociación sea multilateral, con todas las comunidades", al margen de que haya encuentro bilaterales, ha afirmado Barbón ante el comité autonómico de su partido.



EL GOBIERNO DE ASTURIAS EMPIEZA BIEN



Tras la constitución del nuevo Ejecutivo autonómico, Barbón ha afirmado que puede decir que "el gobierno de Asturias empieza bien" porque, frente a quienes quieren vender la imagen de que está compuesto por radicales, lo cierto es que ha tendido puentes al paralizar la tramitación del proyecto de ley de reto demográfico, como le había solicitado el PP.



"Somos un Gobierno de diálogo, no sólo con lo dicho, sino también con lo hecho", ha afirmado Barbón, que ha defendido la coalición con IU-Convergencia con Asturias porque "la búsqueda de la estabilidad" pasaba por contar con ellos.



El presidente ha insistido en que éste es un único gobierno apoyado por dos proyectos políticos que tiene clara su "vocación de unidad progresista, que transforme y cambie, que no quiere ser conservador" y que debe atender al cambio que reclaman los asturianos.