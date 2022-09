Barbón: "aprobaremos los presupuestos con quien se ponga a tiro"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que quiere aprobar los presupuestos de 2023 "con quien se ponga a tiro" y, en este sentido, ha mostrado su confianza en que "van a salir bien las cosas".



"Era pesimista, porque veía cerrazón. Ahora parece que puede haber ese acuerdo. Si lo hay, bienvenido sea", ha dicho en respuesta a varios grupos de la oposición en el pleno de la Junta General, días antes de que arranquen las conversaciones presupuestarias con todos los partidos, excepto Vox.



El presidente, que ha señalado que ese diálogo comenzará con IU, con el que ha pactado un acuerdo de investidura y ha dado su apoyo a las tres cuentas de esta legislatura, ha asegurado que, en las negociaciones, los grupos "deben buscar razones para el acuerdo y no razones para decir no".



Además, ha reiterado que el proyecto presupuestario tendrá una clara "orientación social y progresista", estará enfocado en el reto demográfico, la gestión de los fondos europeos y la juventud y va dirigido "a las clases medias y trabajadoras".



"En ese camino nos encontraremos", le ha dicho a la portavoz de IU, Ángela Vallina, cuyo grupo tiene un "papel prioritario" para el Gobierno tras haber aportado estabilidad con su apoyo a las tres últimas cuentas y a muchas de las medidas puestas en marcha, especialmente en pandemia, ha destacado.



En ese sentido, ha subrayado que ambas fuerzas no compiten por el "postureo" y piensan "en la mayoría social", a pesar de las discrepancias en muchos aspectos, que "no significan rupturas".



"No tenemos el 'izquierdómetro' como una tasa de referencia", ha señalado el presidente del Principado.



Vallina ha prometido acabar la legislatura con el mismo espíritu del inicio, haciendo hincapié en la negociación y el acuerdo y, en este sentido, ha destacado la "estabilidad" que ha ofrecido la coalición con sus votos en muchas decisiones.



No obstante, ha puesto de manifiesto las discrepancias, "algunas no menores", en materia industrial o en el contenido de la Ley de Calidad Ambiental, aunque ha recalcado la necesidad de dejar de lado las diferencias y avanzar en los "asuntos de coincidencia".



El diputado de Podemos Asturias, Ricardo Menéndez Salmón, ha respondido al presidente que la formación se pone a tiro "gustosamente", tras las palabras de Barbón, en una intervención en la que ha advertido de que muchas de las iniciativas que han salido adelante en la cámara "permanecen en un limbo del que no salen nunca".



"Me preocupa el destino de nuestras propuestas", ha asegurado el parlamentario, quien ha confiado en que los presupuestos recojan "el espíritu y la letra" de las propuestas aprobadas en el debate de orientación diseñadas por los grupos "con los que se logre un acuerdo".



Barbón ha prometido a Podemos "mucho diálogo y voluntad de acuerdo" para que esas iniciativas sean tangibles mediante su inclusión de los presupuestos de 2023.



"Ya que se me pone a tiro: ¿Por dónde tienen que ir esos tiros? No se puede ir a una negociación a buscar excusas para decir no", le ha respondido el presidente. Así, ha afirmado que en una negociación hay que hacer "lo que haga falta", cuestión que el jefe del Ejecutivo asturiano "no siempre" ha encontrado en Podemos.



En la sesión plenaria, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha señalado que su grupo está dispuesto a colaborar para acordar unas cuentas que atiendan "a las necesidades reales de Asturias".



"Pero es usted quien tiene que decidir si le vale con una suma aritmética de rotos y descosidos o quiere de verdad que el presupuesto sirva para reactivar nuestra economía", ha asegurado la dirigente de la formación naranja.



También su homólogo del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha vuelto a mostrar su disposición “favorable" a apoyar a Barbón en la aprobación de los presupuestos dentro de un marco de diálogo en el que el diputado aboga por unas cuentas de carácter social y progresista en favor de los servicios públicos.



En su turno de preguntas, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha lamentado la incapacidad del Gobierno de Barbón de incumplir "lo que promete" en materia legislativa. Tras enumerar varias normas que no han sido aprobadas, ha dicho que para sacar adelante las leyes anunciadas en su discurso de investidura y en su programa electoral harían falta "cuatro legislaturas".



Barbón ha afeado a Pumares su intervención cuando "la ley de leyes", en relación a los presupuestos regionales, no ha contado siempre con el respaldo de la formación forista.



"Hubo otra tramitación legislativa fundamental que no pudo llegar aquí, porque faltaba un voto", ha dicho sobre la fallida reforma del Estatuto de Autonomía.



El presidente le ha invitado a pactar los presupuestos de 2023 y a alejarse "lo más posible" de los tacticismos políticos.



También ha reiterado su compromiso de llevar a la cámara esta legislatura el proyecto de Ley de Reto Demográfico.