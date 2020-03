Barbón: "Apelo al patriotismo de los asturianos para que sean responsables"

El Gobierno del Principado ha pedido "responsabilidad" a los ciudadanos asturianos para controlar el avance del coronavirus en la comunidad. Adrián Barbón ha comparecido ante los medios de comunicación, en la tarde de este jueves, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno. En ese preciso momento, el balance del COVID-19 en Asturias es de 47 casos activos, 30 de ellos relacionados con el Colegio de la Fundación Masaveu, en Oviedo.

Barbón ha confirmado la suspensión de la actividad docente presencial en colegios, institutos y Universidad de Oviedo. En ese sentido, el presidente asturiano ha recomendado a los escolares que reduzcan su actividad social: "No tiene sentido que suspendamos las clases y luego se reúnan todos en otros lugares", ha reflexionado.

Llamada a la responsabilidad

Ha sido una de las palabras más repetidas tanto por el presidente Barbón como por el consejero de Salud, Pablo Muñiz. Entre las recomendaciones anunciadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el jefe del Ejecutivo ha recomendado a los asturianos "que no viajen si no es necesario" o "que no tengan contacto con personas con problemas respiratorios". Barbón ha mandado, también, un mensaje a aquellos que llegan desde focos de infección importante, como Madrid o Italia: "Deben autoimponerse medidas de contención social".

"El momento más importante de nuestra historia"

El presidente del Principado ha insistido en que "tenemos que ser conscientes del momento en el que vivimos y la responsabilidad es fundamental". Barbón cree que es "el momento más importante de la historia de nuestra autonomía" y ha apelado "al patriotismo de los asturianos para que sean responsables".

En este sentido, el socialista ha reconocido que "no hay nada hecho y no va a ser fácil contener la transmisión del virus". "Será duro, muy difícil", ha insistido Barbón, que no quiere adelantar acontecimientos: "En los próximos días, iremos viendo el crecimiento del COVID-19 y todos los días habrá actualizaciones con nuevas medidas". Para ello, el Consejo de Gobierno ha realizado una delegación expresa en el consejero de Salud, para que pueda tomar decisiones sin necesidad de que se reúna el Consejo.