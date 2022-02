Barbón aparca la oficialidad del asturiano y fija fecha para un nuevo intento

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha descartado este lunes la posibilidad de hacer una reforma del Estatuto de Autonomía que no incluya la oficialidad del asturiano, tal y como se había comprometido la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE).



"Como somos hombres y mujeres de palabra en la FSA y en el Gobierno, tenemos claro que si la reforma no incluye la oficialdiad no la vamos a impulsar", ha dicho Barbón, quien ha supeditado "la reactivación del debate" a que algún partido "cambie de posición de aquí a los próximos meses".



En declaraciones a los periodistas en Cangas del Narcea tras la puesta en servicio de la UVI del área sanitaria II, Barbón ha recordado que en estos momentos no existe la suma de los 27 votos necesarios para alcanzar la mayoría reforzada que requiere la reforma del estatuto.

Para que las cuentas salgan es imprescindible el apoyo del diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, y ese voto no será favorable porque lo vincula a una rebaja fiscal que el PSOE no va negociar.



A este respecto, ha insistido en que "cualquier reforma que no tuviera que ver con la meramente estatutaria requería del acuerdo de las fuerzas de la izquierda", algo que no ha logrado la propuesta fiscal presentada por Podemos ante la exigencia de Foro de vincular la reforma del Estatuto a una reforma fiscal.



Barbón ha lamentado el "elemento de confusión" introducido por el PP en el proceso negociador iniciado por PSOE, Podemos, IU y Foro, al rechazar primero la necesidad de reformar el estatuto para sumarse ahora al debate de una rebaja fiscal.



El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho entender "la frustración" que puede generar en la ciudadanía el bloqueo de las negociaciones para la reforma del Estatuto, pero ha recordado que en 2023 tendrá la oportunidad de decidir con su voto si quiere dotar al parlamento con la mayoría necesaria para su aprobación.