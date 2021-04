Barbón anuncia la vuelta a la "presencialidad total" en las aulas el próximo curso

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles en el pleno de la Junta General la vuelta a la "presencialidad total" en las aulas el próximo curso académico, "si la pandemia lo permite". Algo que cree que "será posible" atendiendo al ritmo de vacunación entre el profesorado y en la población general.

De este modo respondía el presidente socialista al portavoz de Podemos, Daniel Ripa, que quiso conocer qué actuaciones va a realizar el Gobierno de Asturias para devolver la presencialidad completa en las aulas a todo el alumnado asturiano. "En eso está trabajando la Consejería y el conjunto del Gobierno de Asturias para determinar las condiciones y cumplir una demanda de la mayoría de la sociedad", ha dicho Barbón, asegurando que el objetivo del Principado es que el próximo curso haya "presencialidad al 100%".

Barbón ha subrayado el esfuerzo económico que su ejecutivo ha desplegado en el presente curso académico, que ha reforzado con más de 40 millones de euros, mientras que algunas comunidades "racanearon" el dinero del fondo de compensación que recibieron por parte del Estado.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Daniel Ripa, ha criticado que se haya impuesto a la comunidad educativa una enseñanza semipresencial que ha generado desmotivación en el alumnado y "carencias" en algunos aprendizajes educativos, a lo que ha añadido el aumento de las horas de trabajo por parte del profesorado.

"Me alegro que no haya otro horizonte que no sea la presencialidad completa", le ha dicho a Barbón tras su intervención, al que le ha pedido más recursos y docentes para afrontar el próximo curso.

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES

También en el turno de preguntas al presidente, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, le ha preguntado al presidente cómo tiene previsto subsanar el Gobierno la situación de casi 200 estudiantes con necesidades educativas especiales que han visto "cómo los apoyos intensivos singulares que requieren les fueron negados" a través de una circular de la Consejería de Educación, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Barbón ha explicado que los servicios jurídicos y técnicos del departamento de Carmen Suárez están analizando el fallo judicial con el objetivo de "adaptar" la política educativa a su contenido. En este punto, ha querido mostrar su "profundo respeto" a las familias afectadas con hijos con necesidades especiales, un colectivo que es una "preocupación constante" para su Ejecutivo.

"Humildemente, habrá que reconocer aquello en lo que nos equivocamos y no acertamos y en los errores que cometemos", ha puesto de manifiesto. Según Barbón, es "falso" que se haya dejado sin atención al alumnado con necesidades educativas especiales y ha asegurado que lo que se cambió en las instrucciones del inicio de curso era el "modelo de atención".

Barbón ha subrayado que Asturias es una de las cuatro comunidades con la educación más inclusiva, puesto que el 86,2 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en centros ordinarios. En este punto, ha pedido a Pumares que no ponga en duda la "vocación pública" de la titular de Educación, aunque ha admitido que su Gobierno tiene "escuchar más".

El portavoz de Foro ha lamentado que a casi 200 jóvenes que necesitan apoyos educativos singulares les han sido negados este "derecho fundamental". Antes de criticar que se hagan recortes "para ahorrar cuatro duros entre los más vulnerables", ha pedido al Gobierno regional que exija responsabilidades y subsane esta cuestión, a la que Barbón ha contribuido con su "dejadez" y "connivencia".