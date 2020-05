Barbón, un año después de ganar las elecciones: "No es un aniversario alegre"

Hace un año, el 26 de mayo de 2019, el PSOE liderado por Adrián Barbón ganaba las elecciones autonómicas en Asturias. El presidente del Principado ha recordado la efeméride en sus redes sociales, auque reconoce que "no es un aniversario alegre, porque el dolor causado por el coronavirus lo llena todo".

El jefe del Ejecutivo autonómico advierte de que "todos conocemos personas que han sufrido las consecuencias del virus y también, que han fallecido. Al dolor por la pérdida, se suma la preocupación por la crisis económica y sanitaria".

En este sentido, Barbón explica que "soy muy consciente de que la crisis del coronavirus ha cambiado todo el enfoque de la legislatura. Son aprendizajes no buscados, pero recibidos".

"Me siento muy orgulloso de todos los asturianos"

Barbón cree que "de esta crisis todos, saldremos cambiados, también yo. He aprendido, hemos aprendido y al mismo tiempo, hemos sido claras, apostando por la transparencia".

En este sentido, el presidente del Principado asegura que "la respuesta asturiana a la crisis nos sitúa como una tierra que se crece ante las adversidades, que no se rinde... Por eso quiero agradecer al pueblo asturiano su resistencia en esta crisis, su apuesta por innovar y plantear propuestas nuevas y cómo no, al personal sanitario y demás servicios esenciales por su trabajo ejemplar. Como Presidente, me siento orgulloso de todos y todas".

"La fuerza de nuestro pueblo se demuestra en crisis como la que vivimos. Saldremos adelante. Con la responsabilidad de cada uno y de todos, venceremos al virus. Por eso, no bajaremos la guardia", ha zanjado Adrián Barbón.