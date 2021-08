Barbón afirma que a día de hoy Jovellanos afrontaría la transición ecológica

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que, a día de hoy el ilustrado gijonés Gaspar Melchor de Jovellanos, no estaría situado en la negación sino en “los valores de la nueva Asturias”, y trataría de aprovechar la transición ecológica y digital para generar futuro en la región.



“Jovellanos estaría pensando cada día en esa nueva Asturias, esos valores de la nueva Asturias y en cómo aprovechar la transición ecológica y digital para generar riqueza, generar futuro y seguir amando esta tierra”, ha asegurado durante la presentación de la vuelta a la casa natal del ilustrado del “Retrato de Jovellanos con el arenal de San Lorenzo al fondo” (1780-1783) realizado por Francisco de Goya



Barbón, que ha destacado la honestidad intelectual, el amor a Asturias y el esfuerzo de pensar del “inimitable” Jovellanos, ha remarcado en que si viviera en la actualidad no estaría “jamás” situado en la negación, la resistencia y en la Asturias pesimista.



El presidente regional ha advertido de que “Jovellanos no es patrimonio individual de nadie, sino patrimonio de todos” y, por ello, todos los asturianos tienen ambición de recordarlo, conocerlo y sacar enseñanzas de su historia vital.



Además, ha alertado de la tendencia a entresacar de su vida, obra y acción política una “especie de receta” para todo como si fueran una “especie de tablas de la ley”, ya que sería algo que el propio Jovellanos rechazaría “de forma radical”.



Por otra parte, ha destacado la “honestidad intelectual”, a pesar de que fuera algo que le generara problemas, su amor a Asturias, su cultura y su lengua y el esfuerzo de pensar.



La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha afirmado que el cuadro que descansará hasta septiembre en la casa natal del ilustrado representa a un Jovellanos académico, apreciado, reconocido y “casi mimado” frente al otro retrato realizado por Goya, en el que aparece meditabundo apoyado sobre una mesa.



González también ha remarcado que vuelve al lugar “donde siempre quiso estar”, su casa natal convertida en un museo, lo que sintoniza con la gran pasión de Jovellanos que era convertir la instrucción, la cultura, la enseñanza y la educación en “pilares del bienestar público” y de mejora del ser humano.



El retrato, encargo motivado por la elevación de Jovellanos al Consejo de Órdenes en 1780, se sale de los cánones ya que mezcla el ambiente velazqueño del paisaje con la tradición de la escuela inglesa.



La representación del arenal de San Lorenzo al fondo posiblemente responde a una petición de Jovellanos que Goya tuvo que atender sin conocer el lugar y permanecerá hasta el 12 de septiembre en la misma habitación donde una vez estuvo colgado. EFE