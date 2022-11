Barbón advierte a los empresarios que critican el Corredor Atlántico: "Si nos buscan, nos van a encontrar"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado que su Gobierno lanzará una "ofensiva política" coordinada con las comunidades del noroeste para defender el Corredor Atlántico ante las posiciones "inadmisibles e insolidarias" de sectores empresariales del Levante que piden "que se abandone" este proyecto en beneficio del eje Mediterráneo.



"Los empresarios del Levante nos van a encontrar, si nos buscan nos encuentran. No se puede ser más insolidario y más injusto en los planteamientos", ha afirmado este viernes el jefe del Ejecutivo asturiano, en declaraciones a los periodistas.



Así lo ha dicho en respuesta al presidente del grupo de presión Ferrmed, Joan Amorós, quien esta semana consideró que las inversiones no se están destinando a los tramos donde hay más tráfico de mercancías, como en el caso de España sería el Corredor Mediterráneo, que es "donde está el tráfico de verdad".



"Ya basta de ser tan insolidarios. El proyecto de España se tiene que construir en una vertiente de solidaridad entre los territorios", ha dicho Barbón durante la visita que ha realizado a la localidad de Vegadeo tras asegurar que la ejecución del Corredor Atlántico es una "cuestión de justicia".



Tras sostener que Asturias "en su corto territorio" tiene uno de los mejores índices de transporte de mercancías, el presidente del Principado ha insistido en que exigirá su puesta en marcha al Gobierno central, que ha reservado en los Presupuestos Generales de 2023 una partida para el inicio de su desarrollo.



"No creo que pueda haber paso atrás", ha señalado, en este sentido, Barbón, quien ha recalcado que, frente a las posiciones de este grupo de empresarios, el Principado ve "bien y adecuado" el desarrollo del eje Mediterráneo.



El presidente autonómico ha insistido en que España "no se puede construir unos contra otros", sino en función de un "desarrollo armónico".



La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también salió ayer al paso de las declaraciones del presidente de Ferrmed y aseguró que el Corredor Atlántico merece las "mismas oportunidades" que el eje Mediterráneo, puesto que se trata de "un proyecto de país" y no de "un plan de región". EFE