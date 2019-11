Balearia pide ayudas para reflotar la Autopista del Mar

El presidente de Balearia, Adolfo Utor, ha afirmado que siguen apostando por reactivar la línea de Autopista del Mar Gijón-Nantes (Francia), pero ha visto preciso "compartir riesgos" y contar con ayudas para que sea posible que esto se lleve adelante.

Dicho esto, ha asegurado que le consta predisposición del Estado y Gobierno del Principado, con los que hay contactos, para que la reanudación de la línea sea una realidad. Ha apuntado, asimismo, que se va a realizar un nuevo estudio de la viabilidad económica de la línea, porque se han aportado datos nuevos, después de que un informe augurara pérdidas de millones de euros de dos cifras los tres primeros años.

Utor, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir a la inauguración de una jornada sobre bunkering de Gas Natural Licuado (GNL), en el salón de actos del Edificio de Servicios Múltiples de la Autoridad Portuaria de Gijón, ha incidido en que las autopistas del mar son "una realidad que nadie discute".

A este respecto, ha insistido en que la compañía Balearia está en disposición de asumir este reto, siempre y cuando la haya también por parte de autoridades del ámbito regional, nacional y europeo, de volver otra vez a reiniciar el camino comenzado con anterioridad, con referencia a la conexión marítima con Francia desde Gijón.

Ha confesado, eso sí, que están en una coyuntura a corto plazo "un tanto estresada" pero no descartan poner todos los medios y toda su estructura para seguir estudiando la viabilidad de este tráfico entre Gijón y Nantes. No obstante, ha considerado "un poco precipitado" apuntar a finales de 2020 como fecha para reactivar este servicio, aunque ha señalado que todo dependerá de cómo se desarrollen los hechos.

Ha recalcado, asimismo, que son una compañía naviera cuya misión principal es abrir nuevas líneas y construir nuevos barcos, como el que se está construyendo en Armon, que es un ejemplo de avance tecnológico. Es por ello, que ha sostenido que estarán "encantados" de recuperar esta línea marítima, pero tienen que darse una serie de circunstancias, según él.

No en vano, ha recordado que hubo una línea durante tres años con una fuerte subvención de la UE y cuando acabaron las subvenciones decidió retirarse, lo que significa que no alcanzaron la rentabilidad económica. Ahora se intenta recuperar esta línea dada la importancia del enlace marítimo de Asturias con Europa, pero "sabemos que no es fácil", ha reconocido.

Sobre esta cuestión, ha opinado que es más difícil "resucitar" una línea que abrir una nueva, por el tema de la credibilidad y la fiabilidad, que es muy importante en transporte, y más en el marítimo, a su juicio.

"Recuperar la confianza de clientes no es tarea fácil", ha agregado, al tiempo que ha remarcado que todo eso se ha plasmado en un estudio económico donde los números eran "muy negativos".

Ha enfatizado, además, que las navieras se enfrentan ahora a unos retos como el de la obligación de consumir combustibles "mucho más caros", que va a provocar, según él, "un ajuste importante" en el sector del transporte marítimo.

De ahí que Balearia haya emprendido nuevas líneas como la de Canarias, en el mar de Alborán y una decidida apuesta inversora en cientos en millones de euros, de la que ha dado de ejemplo el barco que construyen en Armon.