Bach señala el "dilema" en el que se encuentra el COI por las sanciones gubernamentales a Rusia

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha asegurado este jueves que el pronunciamiento de los distintos gobiernos contra Rusia después de que este país invadiera Ucrania coloca al organismo olímpico ante un "dilema" que no puede "resolver" porque su misión es que todos los atletas del mundo se puedan reunir, incluso cuando sus equipos se encuentran en guerra o tienen un conflicto.



Bach se ha expresado en estos términos en una rueda de prensa en Oviedo, acompañado de varios miembros de la Fundación Olímpica para Refugiados y del Equipo Olímpico de Refugiados, que han sido distinguidos con el Premio Princesa de los Deportes 2022, cuyo galardón recogerán mañana en una ceremonia presidida por los reyes.



"Esta es una situación singular", ha dicho el presidente del COI, que ha apuntado que a diferencia de cómo actuaron los países ante otros conflictos, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania es la "primera vez" en la que se produce un posicionamiento gubernamental en el que "empezaron decidiendo por sí mismos quién podía participar en qué competiciones internacionales y quienes no".



"Debido a la reacción de los gobiernos tuvimos que tomar estas medidas de protección para poder garantizar la integridad de las competiciones internacionales, porque han de ser justas, y esto significa que las autoridades deportivas tienen que poder decidir quién está clasificado para participar en una competición", ha indicado.



Bach ha afirmado que este planteamiento de los gobiernos coloca al organismo olímpico ante un "dilema" que no puede "resolver" porque su misión como organización del deporte y como COI es que todos los atletas del mundo se puedan reunir, incluso cuando sus equipos se encuentran en guerra o tienen un conflicto. "Incluso más en esas circunstancias", ha subrayado Bach, que ha reseñado el valor del deporte para demostrar que las competiciones deportivas son pacíficas, y como ocurre en los JJOO "ahí todo el mundo acepta las mismas reglas".



Bach ha querido "dejar claro" que "esto es muy diferente a las sanciones que se han tomado contra los responsables" de esta guerra, en el sentido de que ninguna competición internacional se va a celebrar en Rusia, ni ningún himno, bandera o identificación rusa se puede mostrar en las pruebas, además de que "por primera vez" han retirado del "orden olímpico" al presidente ruso, Vladimir Putin. "Estas son las acciones tomadas contra los responsables de la guerra pero los atletas no deben de ser castigados por las acciones de sus gobiernos si no están activamente apoyándolos", ha incidido Bach.