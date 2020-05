El Ayuntamiento de Oviedo trabaja contrarreloj para que los hosteleros puedan ampliar terrazas

En Oviedo, como en prácticamente todas las localidades asturianas, las cauísticas sobre la tenencia o no de terrazas por parte de los hosteleros son variadas, desde locales que disponen de una amplia terraza, los que tienen una terraza pequeña, los que no la tienen o las que tienen una terraza privada, que en principio, podría formar parte del propio aforo del local. En todo caso, desde el Ayuntamiento de Oviedo se trabaja para que el próximo lunes,11 de mayo, todos puedan disponer de una terraza más amplia, en el caso de los que la tengan, o poder instalar unaaquellos establecimientos que no la tienen y quieran solicitarla. El primer paso en el que trabajan los técnicos municipales, como señala el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, es disponer de un vehículo jurídico que permita modificar o suspender algunos aspectos de la actual normativa. A partir de ahí, se establecería un contexto general para poder ampliar espacios en la ubicación de terrazas, recurriendo incluso a los aparcamientos. Después seatendería cada solicitud y casuística de forma personalizada. Todo ello, con el objetivo de intentar revitalizar el sector en los primeros días de la fase 1 de la desescalada, y que los empresarios del ramo puedan sacar la máxima rentabilidad a sus negocios después de varias semanas de inactividad con las consiguientes pérdidas económicas. Los hosteleros insisten en que abrir al50% no es la solución para ellos, porque además en Asturias sumamos el condicionante meteorológico; si llueve, no hay terrazas que valgan. De momento, hay bastantes dudas sobre que hacer a partir del próximo día 11, mirando al cielo y también a las administraciones para levantar o no la persiana.