El Ayuntamiento de Oviedo suspende la actividad en la Escuela Infantil del Rubín

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo suspende la actividad en la Escuela de Educación Infantil del Rubín mientras dure la desinfección de las instalaciones, que al menos, se llevará a cabo hasta este lunes, 2 de noviembre, y a la espera de conocer el origen del brote de salmonelosis que dejó a una veintena de niños afectados, de los que una decena precisaron ingreso hospitalario. La suspensión de la actividad la confirmaba el concejal de Educación, José Luís Costillas, incidiendo en que la limpieza que se hace de las instalaciones es a fondo. Por lo pronto, hasta el próximo jueves, 5 de noviembre no se prodecerá a la reapertura de los espacios, siempre y cuando antes se conozca el origen del brote para pode actuar en consecuencia. Todo apunta, no obstante, a un alimento en mal estao o a una incorrecta manipulación de los alimentos. Por otro lado, la Consejería de Educación abre una inspección para determinar si falló la comunicación de la dirección del centro con los padres y como se ha gestionado el brote. Las primeras señales de alarma aparecían a mediados de la semana del 19 de octubre, cuando algunos de los niños comenzaron a sufrir diarreas, llevando al ingreso de uno de los pequeños en el HUCA, donde los facultativos determinaban que la diarrea estaba causada por una infección por salmonela. A este primer niño, se sumaron en las horas siguientes, al menos, otros tres. Dos de ellos quedaban ingresados para controlar sus niveles de hidratación. Los alumnos afectados eran de diferentes grupos y niveles, por lo que los contagios solo podrían provenir de una mala manipulación de la comida y de un alimento en mal estado, o de que no se hayan respetado los grupos burbuja establecidos al comienzo del curso para tratar de frenar los contatgios por coronavirus.