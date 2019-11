El Ayuntamiento de Oviedo va a seguir apoyando al Centro Asturiano

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, dice que la Corporación actual va a apoyar al Centro Asturiano "sin ningún tipo de problema" con "muy poco" porque, a su juicio, la subvención nominativa de 50.000 euros "al final no representa mucho". Canteli ha expresado su admiración por el Centro Asturiano, una institución en la que "he estado 20 años". "Quiero mucho al Centro asturiano", ha declarado, señalando que es "una ofensa terrible haber ninguneado" a una institución modélica durante estos últimos cuatro años en los que el tripartito eliminó esa subvención. "Ojalá Oviedo no tuviera un Centro Asturiano y tuviera cuatro o cinco para el bien de la ciudad", ha manifestado el regidor ovetense.

Respecto a la instalación de la bandera de España en las inmediaciones de la plaza de La Escandalera, dice que "no inventamos nada, está prácticamente en todas las ciudades de España". El alcalde dice que idóneo y que la seguridad"cree firmemente en los técnicos, quienes han estimado que el sitio es idóneo y la seguridad es total". Al ser preguntado sobre el coste que supondrá la instalación del mástil de casi 50.000 euros, el alcalde declara que "para que haya seguridad hay que hacerlo bien y cuando las cosas se hacen bien cuestan dinero". " A lo mejor sienten no haberlo hecho ellos antes", ha apuntado.

En relación a la COMETCON, Canteli, recuerda que este evento comenzó con una subvención de poco más de 4.000 euros, subió a 12.000 y de golpe se le otorgaron 120.000 euros. "Algo inasumible", dice el alcalde, quien añade que "habría que preguntarle a los hosteleros y comerciantes el impacto económico que tiene para la ciudad"