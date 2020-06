El Ayuntamiento de Oviedo reforzará la vigilancia durante el Martes de Campo

Hay que cumplir las normas en esta fase 2 de desconfinamiento en la que se encuentra Asturias, y para ello, evitar reuniones de más de 15 personas, mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros y, en su defecto, utilizar mascarilla. En eso va a estar la Policía Local de Oviedo durante la celebración de Martes de Campo. El área de Seguridad Ciudadana que dirige José Ramón Prado va a destinar un 85% más de efectivos policiales a los parques San Francisco, Purificación Tomás, Invierno, zona del Monte Naranco y, en definitiva, a aquellas zonas verdes donde habitualmente se reúnen los ovetenses en familia o en grupos de amigos para celebrar esta tradicional fiesta ovetense, a pesar de que oficialmente la festividad, recordemos, ha sido cancelada, con lo que la Sociedad Protectora de la Balesquida no procederá al reparto del bollo y la botella de vino y no habrá actividades, como es habitual en el Paseo del Bombé del Parque San Francisco. El concejal ya ha pedido refuerzos asímismo a Delegación de Gobierno para que más efectivos de la Policía Nacional velen por la seguridad en la ciudad y que agentes de la Guardia Civil lleven a cabo controles de alcoholemia en las entradas y salidas de Oviedo. Aquellos que no cumplan con la normativa serán propuestos para sanción, advierte José Ramón Prado. Muchos establecimientos como panaderías, confiterías o pastelerías están recibiendo multitud de encargos para la venta del bollo, y en la calle muchos ciudadanos muestran su preocupación por el hecho de que haya aglomeraciones o botellones por parte de grupos de jóvenes que pongan en riesgo la salud de todos. El Ayuntamiento de Oviedo hace una llamada a la responsabilidad de todos.