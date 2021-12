El Ayuntamiento de Oviedo rechaza la cooficialidad del asturiano

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprueba una proposición conjunta de PP y Ciudadanos que rechaza incluir la cooficialidad del asturiano en la Reforma del Estatuto de Autonomía. Una proposición que ha contado con el apoyo de VOX y el rechazo de PSOE y Somos Oviedo.

La proposición ha sido defendida por el concejal de Interior Mario Arias, quien ha señalado que esta cuestión no es una prioridad para los asturianos, además de que la llingua ya está dotada de una ley de protección y reconocida como lengua tradicional, con lo que puede ser utilizada con total libertad. Mario Arias incide además en que es una lengua de uso muy minoritario, un asunto que no importa a la ciudadanía, además de que no se conocen los efectos económicos y administrativos que su imposición pudiera acarrear. El concejal popular señala que somos partidarios del asturiano en libertad y sin obligaciones, sin dividir a la sociedad.

El concejal socialista Diego Valiño comenzaba su intervención mostrando su apoyo a quienes sufren acoso y persecución por hablar asturiano, al tiempo que señalaba al bipartito por despreciar el uso de la llingua. Valiño dice que el objetivo es salvar un patrimonio cultural y que Oviedo tiene la obligación de abanderar la oficialidad del asturiano como capital de Asturias. Valiño aprovechó su intervención para pedir al alcalde de la ciudad a que inste a la Plataforma contra la oficialidad a que retire su firma, a lo que Canteli respondía que he comunicado al presidente del Principado mi disconformidad con la oficialidad del asturiano y cuando firmo en una plataforma lo hago libremente, con lo que miren para su propia casa y déjenos a los demás actuar en libertad.

Tampoco tuvo desperdicio la intervención de la portavoz de Vox, Cristina Coto, quien señalaba que ustedes han montado un pollo a cuenta del cartel en el que se besan Adrián Barbón y Adrián Pumares, cuando hay otros carteles que la izquierda ha exhibido como el de Casado y Abascal juntos, pero este mola, el del beso de los Adrianes es terrorífico.