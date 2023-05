El Ayuntamiento de Oviedo iniciará acciones judiciales inmediatas para frenar el traslado de Minas

Después de varios meses de estudio, el Ayuntamiento de Oviedo se decide a lanzarse a la batalla judicial. El objetivo es frenar el traslado de la Escuela de Minas desde su ubicación actual, en el centro de la capital del Principado, al Campus de Mieres. Un traslado que la Universidad ya está empezando a acometer, de cara al próximo curso, y que ahora podría paralizarse. Nacho Cuesta, teniente de alcalde ha anunciado este miércoles acciones judiciales "con carácter inmediato" y tilda la decisión del traslado de "expolio" a la par que responsabiliza y señala "connivencia" del Principado.

El pasado 31 de marzo fue cuando se publicó en el BOPA la resolución del expediente de supresión y modificación de los títulos que se imparten en la Escuela, una decisión del Consejo de Gobierno del ente universitario. Para el Ayuntamiento de Oviedo esa supresión no es posible mientras esté abierto el otro expediente, que es el de la supresión de la propia Escuela. Un expediente, que depende en ese caso del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.

A juicio de Cuesta es "curioso" que el argumento que esgrime la institución académica para no admitir el personamiento del consistorio en la causa abierta sea que no es una competencia de la Universidad, sino del Gobierno asturiano. Esto "corrobora", en opinión de Cuesta, lo que el Ayuntamiento "viene denunciando desde hace mucho tiempo": que este "expolio" no podría haberse ejecutado "sin la colaboración absolutamente necesaria e imprescindible" del Gobierno del Principado de Asturias.

El Ayuntamiento habría intentado personarse hasta en tres ocasiones argumentando según Cuesta "interés legítimo e irrenunciable". El teniente de alcalde ha puesto de manifiesto las "trabas constantes y permanentes" de la Universidad de Oviedo para que el Ayuntamiento de Oviedo se pueda personar en este expediente.

La intención es paralizar el traslado de manera inminente, ya que a parte de la demanda contenciosa - administrativa, se acompañará una solicitud de medidas cautelares para frenar el traslado.