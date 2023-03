El Ayuntamiento de Oviedo está en contactos con el Estado para comprar el Palacio de la Plaza del Sol

Alfredo Canteli ha pasado revista este lunes al Oviedo Antiguo. Dentro de una serie de visitas por los diferentes barrios de la ciudad, le ha tocado moverse por una zona concurrida y que maneja bien, al encontrarse el Ayuntamiento y su actividad diaria en esas calles. El regidor ha repasado las actuaciones que se han llevado a cabo y ha presentado las que vendrán. Entre ellas, la intención de adquirir el Palacio de la Plaza del Sol. También ha reconocido el error a la hora de afrontar el proceso de peatonalización de calles, pero asegura no comprender el criterio de la Consejería. Todo ello acompañado de Nacho Cuesta, que todavía no responde sobre su futuro político, mientras el tiempo va pasando hacia las nuevas elecciones municipales.

El alcalde ha confirmado esa posibilidad sobre el Palacio que albergó la sede de la Consejería de Cultura recientemente y que cuenta con unos 2.000 metros cuadrados útiles: "Está al lado del Ayuntamiento y es un edificio emblemático. Ya presentaron un proyecto para rehabilitarlo. A ver si conseguimos llegar a un acuerdo y luego decidir qué se hace. Imaginaros un Museo de Oviedo allí. Puede ser eso o puede ser otra cosa".

Otro proyecto que baraja el consistorio en la zona es la peatonalización de varias calles, como Pozos o Mendizábal. El alcalde reconoce el error en el proyecto al querer cambiar el pavimento rojo (que presenta problemas de deslizamientos) por piedra gris, pero no comparte el criterio de la Consejería, que lo echó para atrás: "Las cosas no se hicieron bien. A petición mía nos adelantamos a cambiar todo el pavimento rojo por piedra gris. Y después de haber hecho el proyecto y tenerlo todo preparado se hace la consulta a destiempo a Cultura y dice que hay que mantener la piedra roja. Con el riesgo que ello conlleva. Entonces hay que rehacer el proyecto acorde a las ordenanzas. Que no las comparto ni las entiendo".

FUTURO POLÍTICO DE NACHO CUESTA

El primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo sigue deshojando la margarita sobre su futuro, aunque cada vez le queda menos tiempo, como le ha recordado Canteli: "Si le ofrezco venir conmigo es porque quiero que venga conmigo. Espero que no tardemos mucho en llegar a la solución. La tiene que tomar él, pero ya nos queda poco tiempo, Nacho... Decídete ya a bailar conmigo". A lo que Cuesta respondió: "Las decisiones importantes precisan de reflexiones importantes. El deseo de seguir trabajando juntos está ahí. No se dilatará mucho más". Para cerrar el diálogo, el propio Canteli justificó esa tardanza: "Olvidaros de la política. Hay temas personales que a lo mejor le hacen esperar".