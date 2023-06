El Ayuntamiento muestra tranquilidad ante la paralización de las obras del Palacio de los Deportes

La actuación municipal de mejora del Palacio de los Deportes, una de las obras llamadas a cambiar la entrada a Oviedo por la autopista Y, ha sido parcialmente detenida por la Consejería de Cultura. Los trabajos continúan en el entorno, con el saneamiento y la urbanización, pero un cruce de papeles ha hecho que la actuación que afecta al edificio quede detenida momentáneamente. La situación no preocupa en exceso al Ayuntamiento, que entiende que pronto va a poder recuperarse el ritmo habitual.

A finales del mes de mayo el consistorio afirma haber enviado la documentación requerida. Y en ese momento, Patrimonio ya había enviado el requerimiento, por lo que se produjo un "cruce", como explica Nacho Cuesta, edil de Infraestructuras: "No estamos preocupados. Lo que ha sucedido es que se ha cruzado el requerimiento de paralización de las obras con el escrito que habíamos presentado en Patrimonio. Entonces no se ha tenido ocasión de poder valorarlo. La suspensión afecta al edificio y no a las obras del entorno. Esas continúan con normalidad y en el momento en el que se valoren las aclaraciones se levantará la suspensión".

El propio Nacho Cuesta tiene confianza en que la situación se desbloquee con celeridad: "No hay disparidad importante. Es necesidad de aclarar las cuestiones que se plantean. En cuanto Patrimonio lo pueda revisar la suspensión se levantará. Como es edificio protegido, por eso tiene competencia Patrimonio, pero eso ya se tuvo en cuenta en el anteproyecto que fue consensuado con ellos y también en el proyecto básico y de ejecución. Cuando los arquitectos recibieron el requerimiento planteando estas cuestiones, dieron contestación. Nos insisten que son cuestiones de matiz, de aclaraciones de cosas que constan en el propio proyecto y por tanto están confiados de que cuando Patrimonio pueda revisarlas estará todo aclarado y la suspensión se levantará".