El Ayuntamiento colabora con la campaña de San Valentín en 250 establecimientos de pequeño comercio

El Ayuntamiento de Oviedo colabora con 250 comercios de proximidad de la ciudad en la campaña 'Compra con corazón' para incentivar el consumo con motivo de la celebración de San Valentín con precios especiales, promociones y regalos.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y los concejales Marios Arias y Javier Cuesta han presentado la iniciativa con una visita la tienda de moda 'Pikara', ante la que atendieron a los medios para resaltar el compromiso del Consistorio con el comercio local.

Al respecto, Canteli ha destacado el apoyo del Ayuntamiento buscando todas las oportunidades para impulsar al comercio y potenciar el consumo en el comercio de Oviedo, que "lo está haciendo bien" pese a que la coyuntura es complicada.

En San Valentín, dijo, "se cruza todo: los maridos compran para las mujeres y las mujeres para los maridos". "Lo importante es que la gente salga a la calle y que realmente haya consumo", apuntó.

El alcalde ha valorado los buenos datos de 2022, confiando en que se mantenga esa tendencia en 2023. "Que venga la gente a Oviedo, que la gente consuma en Oviedo y que el comercio de proximidad prevalezca sobre las grandes superficies", anima.

Esa reivindicación también la hacen desde el sector. Yolanda Vega es la dueña de 'Pikara', tienda de moda femenina en el centro de Oviedo: "Está complicado. Los grandes hacen campañas agresivas de descuentos. Es una lucha para no quedarse atrás. Hago una llamada para que el ciudadano piense lo triste que serían las ciudades sin tiendas".

La petición va en doble sentido: "Lo ideal es que se retrasen los inicios de las campañas. En septiembre empezamos con la campaña de otoño-invierno. Y en septiembre estamos todavía en tirantes. Es un problema empezar con una campaña de otoño-invierno con abrigos si el tiempo no acompaña. Hay que ser coherentes con la realidad, y el tiempo cambió. Retrasar un mes nosotros lo notamos en la venta".

Y también piden que se legislen los períodos de rebajas: "Me da igual si las quieren retrasar o adelantar. Pero que haya una fecha para todos igual. No es normal que empiecen unos en noviembre, otros en diciembre... La gente se dispersa y parece que estamos de rebajas todo el año. Para el pequeño comercio no podemos asumir esos riesgos, a la hora de hacer números no salen".