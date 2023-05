El Ayuntamiento anuncia una docena de inversiones "inminentes", entre ellas la Plaza de Toros

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha anunciado este martes una docena de inversiones, entre ellas la redacción del proyecto de rehabilitación de la Plaza de Toros, con cargo a una modificación del plan de inversiones de entre cuatro y cinco millones de euros.

Cuesta ha atendido a los medios durante el receso del pleno ordinario del mes de mayo, acompañado del alcalde, Alfredo Canteli. Cuesta ha explicado que estas inversiones se aprobarán este jueves en la Junta de Gobierno, lo que permitirá lanzar las licitaciones "con carácter inmediato".

La cuantía que se destinará a estas nuevas inversiones procede de la partida consignada para la Fábrica de Armas de La Vega, que no se va a ejecutar este año, y a las rebajas de 1,5 millones de euros en el contrato del Palacio de los Deportes.

"Son actuaciones muy importantes", ha dicho, comprometidas "desde hace tiempo" por el equipo de Gobierno. Entre ellas están las obras de reurbanización de la calle Luis Sela Sempil, la implantación del carril bici entre La Florida y Las Campas, las pistas de volleyball en el Parque de Invierno o la instalación de quince nuevos hidrantes en el casco urbano. También está "todo preparado" para la licitación del centro social para El Cristo-Buenavista.

EL PLENO ESTÁ SIENDO "UN MARTIRIO" PARA EL ALCALDE

Preguntado por los periodistas acerca del transcurso del pleno, el alcalde ha asegurado que está siendo "un martirio" porque tener que "aguantar permanentemente el insulto", por parte de personas como el portavoz socialista, Wenceslao López. "Con sus 75 años, puede ser un poco respetuoso con los demás", ha dicho, reprochándole que "nunca lo fue".

A juicio del regidor, que durante el pleno anunció que el PP no iba a intervenir en ningún punto del orden del día, este pleno "no tiene razón de ser por ningún lado". Todos los temas, ha apostillado, están "súper hablados y súper comentados". "Lo estamos aguantando, hay que aguantar ahí por responsabilidad, pero no es fácil", ha dicho.

A los ediles de Cs ahora en la oposición, Canteli les ha dicho que "tuvieron cuatro años" para hablar con él si había algún problema. "Conmigo habla todo el mundo", ha subrayado, criticando que ahora "vienen atacando" al equipo de Gobierno y a los "compañeros de Ciudadanos". "Es una desvergüenza total", ha apostillado, afirmando que está "dolido" y "disgustado".