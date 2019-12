Avilés invertirá casi 3 millones de euros en la remodelación del Parque del Muelle

El Ayuntamiento de Avilés invertirá 2.731.748 euros en la remodelación del Parque del Muelle con la que se creará un amplio espacio peatonal en la Plaza de Pedro Menéndez. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín ha señalado que el proyecto ha sido elaborado "con sumo cuidado y teniendo en cuenta las limitaciones de usos del parque dada su condición de jardín histórico y el valor simbólico de un espacio que funciona como bisagra o unión de los dos grandes barrios del casco histórico: La Villa y Sabugo".

Se preservará el jardín histórico y se aplicará una tarima especial que cubrirá las raíces del arbolado del paseo central. De los 170 árboles del parque, se eliminarán 7 (3 por vejez y 4 por cuestiones funcionales) y se plantarán 14 nuevos árboles: 8 de porte pequeño en la nueva mediana de la calle del Muelle y 6 ejemplares más en la plaza de Pedro Menéndez delimitando el acceso restringido de vehículos a la plaza de Hermanos Orbón. El pavimento será continuo, serigrafiado y combinado con granito. Se restaurarán la veintena de elementos ornamentales presentes en el parque: quiosco de la música, estatua de Pedro Menéndez, La Foca, columnas, esculturas y fuentes. Respecto a la circulación de vehículos, las calles La Muralla, Emile Robín y El Muelle reducirán un carril y esta última tendrá una zona verde longitudinal de 170 metros, que funcionará como mediana, y otra contigua al paso de Larrañaga con especies arbustivas. En cuanto al alumbrado, se proyectan luminarias de última generación que no sólo cumplen la función de iluminar, sino que permiten módulos de distintos tipos de iluminación en ángulos e intensidades, pudiendo incorporar proyectores para iluminar elementos singulares (quiosco, estatuas, etc), disponer módulos especiales (anillos de luz de colores, cámaras de vigilancia, repetidores wifi, etc) y crear distintos ambientes. Su altura es de 6,50 metros.

Las obras de desarrollarán en tres fases.

· Fase I: Calles La Muralla, Emile Robín y Pedro Menéndez. 899.748 euros. Inicio y desarrollo de las obras en 2020.

· Fase II: Calle El Muelle (Demarcación de Carreteras del Estado). 600.000 euros. Licitación en 2020 e inicio de las obras en 2021.

· Fase III: Parque El Muelle (informe de Patrimonio). Licitación en 2020 e inicio de las obras en 2021. 825.000 euros.

· Fase IV: Plaza de Pedro Menéndez. 407.000 euros. Licitación en 2021 e

Total presupuesto: 2.731.748 euros.