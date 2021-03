Avilés y A Coruña hacen frente común en defensa de las plantas de aluminio

Las alcaldesas de Avilés y de A Coruña, Mariví Monteserín e Inés Rey, respectivamente, han acordado este martes hacer un frente común ante las administraciones regionales y nacional para garantizar un futuro para las plantas de fabricación de aluminio de Alu Ibérica, antiguamente propiedad de Alcoa.



Ambas mandatarias locales han mantenido una reunión en Avilés junto a los representantes sindicales de las dos plantas de Alu Ibérica en un intento de buscar un horizonte de futuro para sus puestos de trabajo y para la actividad industrial.



La alcaldesa de Avilés ha indicado que no va renunciar de ninguna manera a que las plantas de aluminio tengan futuro y mantengan los puestos de trabajo, en un camino que, aunque es tortuoso, es posible.



En opinión de la alcaldesa avilesina, Alcoa, la propietaria inicial de las alumineras, no cumplió con el territorio donde estaba implantada ni con los trabajadores.



“Hizo una mala venta, porque creo que Alcoa, lo que quería era cerrar no vender, sin controlar la venta posterior que es manifiestamente ilegal porque puso en mano de unas personas que, por decirlo de una manera muy suave, son unas presuntas depredadoras industriales”, ha recalcado Monteserín.



La regidora local ha indicado que se va dirigir al Gobierno de España para trasladar esta preocupación por el futuro de las plantas de aluminio para la constitución de una mesa que dé vialidad al futurode las dos fábricas al unísono, junto al Ministerio de Industria y las comunidades autónomas de Asturias y Galicia.



Por su parte, su homóloga en A Coruña ha declarado que es una obligación garantizar el futuro de la fabricación del aluminio, porque es viable y tiene futuro.



Por esa razón, ha pedido que se deje de vulnerar los derechos de los trabajadores “tal como está sucediendo en los últimos meses en las dos plantas”, y que se garanticen los empleos.



En respuesta a las demandas de los sindicatos, ambas mandatarias han forjado el compromiso firme de trasladar la problemática a las administraciones autonómicas y central para la convocatoria de una mesa para garantizar el futuro de esta industria.



Las regidoras han recordado que el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional mantiene una investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, en torno a la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías alumineras.



El presidente del comité de empresa de Alu ibérica de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha declarado que los sindicatos saben que la problemática de las empresas no las va a resolver las alcaldesas de ambas localidades, a las que, no obstante, ha agradecido su respuesta a la petición sindical de poner altavoz al conflicto.



La solución pasa por una intervención estatal, a través de la SEPI, y por medio de esa mesa que han acordado crear para empujar una respuesta política al problema, ha insistido.



El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha señalado que es prioritario dar solución a ambas plantas productivas, que sólo pasan por la vía política, a través del Ministerio de Industria.



“Alcoa es la gran responsable, destrozó las plantas en una estrategia clarísima para quedarse con nuestro mercado”, ha declarado López Corbacho, que ha indicado que, más allá del recorrido jurídico de la situación, la solución industrial vendrá de la mano de los políticos.