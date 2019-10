Australia y Nueva Zelanda se interesa por la oferta turística astur

Asturias se presenta ante cuatro de los más importantes turoperadores de Australia y Nueva Zelanda. Se trata de "Travel managers" de Australia y Nueva Zelanda, "Out and bout travel" de Australia y "House of travel" de Nueva Zelanda. Han recorrido la Ruta de la Plata desde Sevilla a Gijón y están maravillados con el paisaje del Principado de Asturias y el calor de sus gentes. Una de las touroperadoras Graciela Craig dice que "es algo más que el concepto friendly. Aquí en Asturias te ofrecen sus casas, su amabilidad es fuera de lo común y te sientes muy cómodo". Graciela destaca la importancia histórica que tiene la Ruta de la Plata y el atractivo que presenta para los turistas de Australia y Nueva Zelanda. "Allí no tenemos la historia que tienen ustedes. Las rutas romanas, conocer poblaciones donde quedan huellas de ese pasado. Es algo muy interesante que los turistas de Oceanía van a querer conocer"

Desde Turismo del Principado de Asturias se ha organizado un encuentro en el Hotel ABBA Playa de Gijón en el que tres agencias receptoras y seis hoteles del Principado han mantenido un encuentro para dar a conocer su oferta turística a los representantes de los turoperadores de la zona de Oceanía. Juan Felíz, tiene una agencia de viajes y una empresa de turismo activo en Cangas de Onis y valora muy positivamente este encuentro. "Es muy importante este tipo de contactos porque los australianos y neozelandeses son gente que planifica el viaje con mucho tiempo: un año ó dos de antelación. Sería muy importante para Asturias captar este turista para poder ocupar fechas en las que la ocupación no es tan alta".

Los representantes de los cuatro turoperadores procedentes de Australia y Nueva Zelanda están visitando esta semana los Concejos de Aller, Lena, Mieres, Riosa, Morcín, Ribera de Arriba, Llanera y Gijón, dentro de un circuito organizado por Turismo de Asturias y la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata.

La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata es una asociación voluntaria y sin ánimo de lucro constituida por las localidades ubicadas en este itinerario y su área de influencia. Su objetivo es dar a conocer los recursos turísticos y revalorizar los atractivos de la vía.