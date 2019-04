La Audiencia revisa la absolución de tres menores que llamaron “calva, sidosa y asquerosa” a una compañera

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ha celebrado este martes la vista del recurso presentado por la abogada de la acusación contra la sentencia del caso de acoso escolar ocurrido en un instituto de Llanes en 2017. Tres menores, de 15 y 16 años, estaban acusadas de acosar de forma reiterada a una compañera con insultos como “calva, sidosa y asquerosa”, pero en la primera vista la juez decidió absolverlas.

Hoy, la letrada de la victima ha pedido la repetición del juicio al considerar que el fallo del Juzgado de Menores de Oviedo es "incongruente". No entiende que se absolviese a las tres menores a pesar de que los insultos y las pintadas contra la víctima están probadas y recogidas en la propia sentencia. En ella, la jueza da por cierto los insultos, pero considera que no menoscaban la integridad moral de la adolescente, motivo por el que decidió absolver a las menores en la vista celebrada el pasado mes de enero.

En declaraciones a los medios al finalizar la vista, la letrada de la víctima ha incidido en que el acoso no debe banalizarse, y que en un asunto tan grave las acusadas no deberían salir absueltas sin recibir ningún castigo.

La abogada ha subrayado que la víctima requirió atención psicológica debido a la reiteración de los episodios de acoso, tanto en el instituto como en las calles de Llanes.

Además, ha recordado que la versión ha sido reforzada por la dirección del propio instituto y por la Guardia Civil. Por este motivo, ha pedido la repetición del juicio y ha mantenido la petición de multa de mil euros para cada una, así como la realización de trabajos socioeducativos durante nueve meses.

Desde su punto de vista, estas situaciones deben atajarse antes de que las víctimas lleguen a plantearse "hasta el suicidio", y ha apuntado que sentencias como la del Juzgado de Menores en este caso no contribuyen a frenar el acoso escolar.

Por último, ha lamentado la postura de las defensas, al mantener que los hechos acaecidos son "cosas de críos" y que no debería haberse llevado "hasta estos extremos".