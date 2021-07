La Audiencia Nacional anula las bases del mercadillo navideño de Oviedo de 2019

La Audiencia Nacional ha anulado uno de los artículos de las bases reguladoras para la adjudicación de los puestos de venta en el mercadillo navideño de Oviedo de 2019 al entender que era discriminatorio para los artesanos radicados fuera del concejo.



La sentencia da por buenos los argumentos de la Abogacía del Estado, que actuaba en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al reconocer que el artículo "vulnera el principio de no discriminación".



El artículo 6 de las bases otorgaban cinco puntos a los comerciantes de Oviedo, tres a los procedentes de otros puntos de la región y uno a los de fuera de la comunidad para optar a la adjudicación de los puestos de venta.



El abogado del Estado sostenía que, con estos baremos, ningún comerciante de fuera de Oviedo podría superar a los que sí estaban radicados en el concejo en caso de que también tuvieran la condición de artesanos (1 puntos) y se dedicaran exclusivamente a la venta ambulante (2 puntos).



El fallo reconoce que este criterio, "en la práctica, hace imposible que puedan acceder a esos puestos de venta establecimientos que no estén ubicados en el municipio de Oviedo ni siquiera atendiendo al criterio de puntuación establecido por la condición de artesano de los titulares de los establecimientos".



Para la Audiencia Nacional, "con esos criterios de adjudicación se está discriminando a los operadores que no están establecidos en el municipio de Oviedo en el momento de convocar las adjudicaciones de los puestos de venta en el mercado de navidad, pero que podrían tenerlo si se les reconociera la posibilidad de desarrollar las actividades económicas que se convocan".



Por tanto, accede a anular el citado precepto "por cuanto su regulación es discriminatoria para el acceso a la actividad económica o su ejercicio" e impone las costas procesales al Ayuntamiento de Oviedo.