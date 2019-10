Atropella a un joven de 19 años y se da a la fuga

La Policía Local de Oviedo está buscando al autor de un grave atropello que se ha dado a la fuga tras arrollar a un joven de 19 años. Un vehículo, aún no identificado, se llevó por delante a la víctima en torno a las seis de la madrugada del pasado sábado en la calle Muñoz Degrain.

El herido apareció tirado en el suelo a la altura del número 17 con lesiones muy graves. Fueron los agentes los que lo localizaron tendido sobre el asfalto. El chico está ingresado en el HUCA con varias costillas rotas, el omóplato fracturado y tiene la rodilla “destrozada”. El joven será sometido a una intervención quirúrgica para poder colocarle una prótesis. Además, la víctima sufre un fuerte cuadro de amnesia y no recuerda nada de lo sucedido por lo que no ha podido aportar ningún tipo de información para esclarecer el caso.

Los agentes están analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en la zona y también de otros puntos de la ciudad para tratar de dar con conductor que se ha fugado y del que nada se sabe, de momento.

La Policía Local de Oviedo también busca a testigos que puedan aportar información sobre lo sucedido en el número 17 de la calle Muñoz Degraín. Se trata de una calle con cuatro carriles, dos en cada sentido, y con importante densidad de tráfico en las horas centrales del día. No obstante, el atropello ocurrió de madrugada y en fin de semana cuando la intensidad circulatoria es más baja.

Los hechos sudieron el pasado 12 de octubre y la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido.