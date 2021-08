La atención del 112 a la diputada de Podemos acosada en Asturias fue correcta

La atención que recibió desde el 112 Asturias la diputada de Podemos y vicepresidenta del parlamento balear, Gloria Santiago, al pedir ayuda mientras un hombre la perseguía masturbándose cuando recorría un tramo del Camino de Santiago en Navia fue correcta y no se aprecia en ella "ningún tipo de tono bronco o de recriminación" por hacer el trayecto sola.



El pasado 6 de agosto la diputada balear denunció a través de las redes sociales que al alertar al 112 de la presencia del presunto acosador y de la situación que estaba viviendo, la persona que le había atendido la había "reñido" por hacer sola la ruta jacobea.



Tras esa denuncia, el Gobierno asturiano abrió una investigación que resolvió el pasado 20 agosto y en el que determinó no abrir ningún expediente a la operaria que atendió esa llamada desde el 112 porque, según ha señalado este miércoles la consejera de Presidencia, Rita Camblor, "no hay ningún tipo de tono bronco o de recriminación por hacer el Camino de Santiago sola".



"Son preguntas protocolarias" que se efectúan tanto a un hombre como a una mujer cuando tiene algún tipo de problema, tanto si es mientras realiza el Camino de Santiago como si se encuentra en la montaña y tiene algún accidente, ha afirmado la consejera asturiana, que ha señalado que el audio no se puede hacer público, pero que se encuentra a disposición de las partes.



La consejera ha insistido en que ante el desagradable suceso en el que se vio involucrada la vicepresidenta del parlamento balear, el foco debería ponerse en el presunto acosador y no en la atención que recibió de una operaria del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).



Camblor, de quien depende el SEPA, ha aprovechado para mostrar su apoyo a los 36 operarios y diez coordinadores que prestan este servicio, que en verano atienen una media diaria de 2.300 llamadas y que, según la consejera, tienen una "gran formación".



Tras volver a trasladar todo el apoyo del gobierno del Principado a la diputada que se vio involucrada en este caso de acoso y de mostrar su repulsa por ese tipo de hechos, la consejera ha indicado en que hay que centrar la atención en quien comete actos contra los derechos de la mujer y no contra los operarios del servicio de emergencias.



La diputada presentó denuncia ante la Guardia Civil en Navia aunque no pudo identificar a su presunto agresor en las fotos que le mostraron los agentes.