Asturias triplica los contagios en solo dos días

Asturias confirmó ayer, miércoles, 165 casos de coronavirus, 25 más que el martes y la cifra más alta desde el 13 de abril, en una jornada en la que la positividad se ha elevado al 7,68 por ciento y no se produjo ningún fallecimiento.



Según ha informado la Consejería de Salud, en la última semana se han detectado 8 brotes, el doble que en los siete días anteriores, lo que eleva a 16 los activos, con 196 positivos.



Ayer se contabilizaron siete ingresos en planta -tres más que el día anterior- y ninguno en UCI -igual que el martes-, mientras que el número de altas se elevó a seis -las mismas-.



El número de pacientes hospitalizados en planta se sitúo en 37 -dos más- y en uci en once -igual que la jornada previa-.



La pasada jornada se realizaron 2.265 pruebas diagnósticas de coronavirus -160 más que el martes- con una tasa de positividad que se ha elevado del 6,64 al 7,68 por ciento.



La ocupación total por covid en los hospitales asturianos se sitúa en el 1,46 por ciento y en el caso de las uci se mantiene en el 3,69 por ciento.



Dos de cada tres casos registrados han sido detectados en jóvenes de entre 14 y 30 años debido a su mayor interacción social, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la recomendación de evitar reuniones en espacios interiores, así como el contacto con personas de más edad cuya pauta de vacunación todavía no es completa.