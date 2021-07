Asturias tiene ya más población inmunizada que Israel o Reino Unido

Asturias cuenta con un porcentaje de población totalmente inmunizada frente al coronavirus superior a la de Israel o Reino Unido, y está casi 20 puntos por encima de la media europea, según el Observatorio de la Salud de Asturias, que destaca que cinco de cada seis asturianos de más de 40 años ya han recibido la pauta completa.



En concreto en Asturias habían recibido las dos dosis el 61,9 por ciento de la población (más de 630.000 personas) hasta el pasado viernes, frente al 60,4 por ciento de Israel, el 52,6 de Reino Unido o el 49,3 y 42,5 por ciento de media en España y en la Unión Europea, respectivamente, según los datos que baraja el Observatorio de la pandemia que lleva a cabo la Consejería de Salud del Principado.



Israel, uno de los primeros países del mundo en alcanzar la inmunidad de rebaño, sí que se mantiene por delante de Asturias en cuanto a primeras dosis, ya que un 70,1 por ciento de su población ha sido incoulada ya con al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles frente al coronavirus, ocho décimas por encima de la media asturiana (69,3%), dos puntos por encima del Reino Unido (68,2 %) y casi nueve más que la media española (61,2%).



Asturias se encuentra junto a Galicia, Castilla y León y Extremadura a la cabeza del país en cuanto al porcentaje de población inoculada o ya inmunizada y superará esta semana la barrera del 70 por ciento en el que se ha fijado el umbral para considerar que se ha alcanzado la inmunidad de grupo.



No obstante, la incidencia de la pandemia no ha dejado de crecer en las dos últimas semanas en Asturias, donde los nuevos casos han rondado el medio millar diario durante la semana pasas, con una tasa de positividad que se han situado en niveles de enero.



En Asturias se inició ayer la vacunación de los veinteañeros ya que los mayores índices de contagios se siguen dando entre los jóvenes de entre 15 y 30 años ya que, según refleja el cribado masivo puesto en marcha en Asturias hace dos semanas entre este grupo etario, tres de cada cien dan positivo en las pruebas PCR.



No obstante, la transmisión se está incrementando entre todos los grupos de edad y ha hecho que los ingresos hospitalarios se hayan multiplicado por cuatro en el último mes, hasta alcanzar niveles de principios de mayo, y que la incidencia entre los mayores sea similar a la que se registraba en enero.