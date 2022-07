Asturias entra en riesgo alto por covid: ¿podrían volver las restricciones?

Asturias se encuentra ya en niveles altos de riesgo de contagio por covid y todo apunta a que el Ministerio de Sanidad lo confirme este mismo viernes al actualizar los datos de la pandemia, que sigue aumentando en el Principado, aunque la incidencia aún se encuentra por debajo de la mayoría de las comunidades autónomas.



Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular de Salud del Principado, Pablo Fernández, ha señalado que "todo apunta" a que Asturias se sumará ya a la lista de comunidades en riesgo alto, diez días después de que viese elevado su nivel de contagio de medio.



El Principado se situó en riesgo bajo entre el 29 de mayo y el 28 de junio, fecha a partir de la cual entró en el nivel medio y de la que no han dejado de crecer los contagios, aunque el consejero ha asegurado que la última semana lo ha hecho a un ritmo menor que la anterior.



En concreto, ha señalado que el aumento de casos detectados la última semana fue un 24 por ciento superior a la anterior, lo que indica que hay un descenso en la velocidad de crecimiento del número de contagios, que sitúa a Asturias con incidencias "bastante por debajo de la media nacional".



No obstante, ha reconocido que Asturias seguirá en los próximos días con una senda ascendente de contagios, que se verán favorecidos por la mayor socialización que se da en la época estival y las vacaciones, por lo que ha apelado a que se sigan las recomendaciones en materia de higiene y uso de mascarillas.



El titular de Salud no ha descartado que se puedan tomar medidas como las adoptadas en otras comunidades con mayor incidencia como Cataluña, que ha autorizado las bajas telemáticas por covid para descongestionar la atención primaria, pero ha descartado restricciones como las de olas pasadas.



"Es previsible que sigan aumentando los niveles de incidencia y de los ingresos hospitalarios por gravedad y por tanto que haya que ir aplicando medidas de planes de los planes contigencia", pero los técnicos de salud "no se plantean medidas tan drásticas como las vividas en el pasado" dado el nivel de vacunación, ha agregado el consejero.



En cuanto a la presión asistencial, ha señalado que el miércoles el 5,06 por ciento de las unidades de críticos estaban ocupadas por pacientes covid, y que en el caso de las camas de planta, el porcentaje de enferemos relacionados con covid era del 10,8 por ciento.



Fernández ha señalado también que las variantes BA4 y BA5 del coronavirus estaban detrás del 78,5 por ciento de los casos detectados la semana pasada, pero que ese porcentaje puede situarse ya en torno al 90 por ciento en la actual. EFE