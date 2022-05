Asturias, sin casos de viruela del mono, lanza alerta a centros sanitarios

El consejero de Salud, Pablo Fernández, ha señalado este viernes que en Asturias no se ha detectado ningún caso de infección por viruela del mono, aunque "no se descarta que pueda llegar alguno próximamente".



"El número de casos sospechosos en Madrid va aumentado, lo que quiere decir que hay una transmisión", ha puesto de manifiesto Fernández, quien ha apuntado que Salud ya ha enviado una alerta sanitaria a los colegios profesionales y a los centros sanitarios públicos y privados para que pongan en conocimiento de la consejería cualquier sospecha clínica que puedan tener.



El consejero ha apuntado que se trata de una enfermedad que "no es nueva", si bien hasta ahora los casos eran importados por un contacto directo con simios y, actualmente, "todo parece indicar que puede haber transmisión comunitaria entre personas".



La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado este viernes de que otras dos muestras han resultado positivas en viruela no humana en un segundo análisis, con lo que el total asciende a 23, que aún deberán ser secuenciadas para determinar si son del mono o no.



Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves - fiebre, dolor de cabeza, muscular, de espalda, escalofríos y agotamiento- y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea, que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies, según la Sociedad Española de enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC). EFE