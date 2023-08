Asturias sigue en la pelea para acoger la fábrica de coches eléctricos del gigante chino BYD

Asturias sigue en el partido. El Principado es una de las dos regiones de España que el gigante chino BYD maneja para desembarcar en Europa. También baraja otras regiones de Europa, pero de momento Asturias sigue en la pelea. La tradición industrial de Asturias y la disponibilidad de los terrenos de la ZALIA son dos de las bazas que maneja el Principado.

Una decisión que no se ciñe al PERTE del vehículo eléctrico. El plazo para solicitar esas ayudas europeas concluye el 15 de septiembre, por lo que aparecía cercana en el horizonte la decisión, pero el presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, ha confirmado este lunes que no va la mano de ese PERTE y que Asturias sigue en la pelea: "Estamos disputándolo. Lo importante es estar en la liga y tener oportunidad de jugar. Luego ya puedes tener o no oportunidad de ganar. Asturias sigue peleando por ese proyecto que sería magnífico. Podemos pelear en condiciones con cualquier otra zona de España. Hay que ser ambiciosos".

Una empresa que ya tiene su desembarco bastante más cercano es Amazon, que desde hace meses tiene todo listo en Siero. Paniceres anuncia "buenas noticias en pocos meses". La multinacional acaba de firmar un convenio con Cámaras de España y fruto de ese acuerdo el 28 de septiembre se va a desarrollar en Oviedo un seminario para comerciantes interesados en establecer relaciones con Amazon.

Son algunos de los temas que ha tratado el presidente de la Cámara hoy en una reunión con Alejandro Calvo, consejero de Fomento. También han hablado de la macrorregión atlántica. La Cámara pide la creación de un grupo de trabajo para liderar el sector de las comunicaciones dentro de esa alianza. También el AVE está sobre la mesa, con la segunda parte del estudio sobre su llegada, prevista para el mes de noviembre.

Y también han hablado de La Vega. Paniceres pide, después de las últimas rencillas, volver a unir esfuerzos para acabar de firmar el convenio: "Espero que las cosas vuelvan al ámbito de colaboración que siempre hubo y que nos ha permitido estar en un escenario de fin del acuerdo. Las pequeñas disputas espero que queden en eso".

El equipo de gobierno municipal, buscando el mayor consenso posible, dejó la aprobación del convenio, prevista para julio, para el mes de septiembre, y así poder atender las peticiones del Principado y de parte de la oposición. Alejandro Calvo, consejero de Fomento, mantiene que es necesario incluir el cambio de titularidad del terreno entre Ministerios: "Hace falta actualizar el convenio a ese acuerdo del Gobierno de España. Hay que corregirlo e incluirlo en el acuerdo. Es la mejor garantía para el desarrollo de La Vega".