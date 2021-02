Asturias seguirá cerrada hasta mayo: "Tenemos que sacrificar la Semana Santa"

Asturias tiene claro que para poder descender a niveles objetivos de seguridad frente al coronavirus habrá que "sacrificar la Semana Santa" y que no se podrá vivir ese periodo vacacional como se hizo en las pasadas navidades, según ha asegurado este viernes el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha incidido en que la comunidad mantendrá el cierre perimetral y el toque de queda mientras dure el estado de alarma.

"Queremos aprender de los errores y el error fue tratar de intentar salvar la Navidad que ha desembocado en una tercera ola que esta siendo brutal, y si no queremos que haya una cuarta lógicamente no queda otra que sacrificar la Semana Santa, no queda otra", ha dicho Barbón en una rueda de prensa en la que ha analizado la situación sanitaria.

Barbón ha incidido en que "hay que pinchar el globo" y dejar claro ante la opinión pública que la posición política del Principado sigue siendo la de anteponer la salud pública y salvar vidas, como ya hizo en la primera y segunda ola.

"Con el virus no se convive. O se contiene o se erradica, o nos mata o le matamos", ha afirmado Barbón antes de advertir de que el mes de febrero "puede ser dramático" y en todo caso "muy difícil", aunque pueda empezar a doblegarse la curva, porque tras el pico de contagios, llegará la semana siguiente el de hospitalizaciones, a la que seguirá otra con el pico de ingresos en UCI y una más con el pico de fallecidos.

La incidencia acumulada a 14 días en Asturias se sitúa actualmente en los 652 casos por cada 100.000 habitantes, y en los 308 si se toma como referencia los últimos siete días, un indicador que lleva días bajando pero que, según Barbón, no siempre supone que no vaya a haber un repunte, por lo que hay que ser prudentes.

En cualquier caso ha señalado que en estos momentos se podría estar "en los momentos más cercanos al pico de la tercera ola", que en Asturias ha sido menor que en otras comunidades autónomas que, en algunos casos, han superado los mil casos por cada cien mil habitantes.

Barbón se ha mostrado convencido de que las medidas restrictivas que se están aplicando por concejos están dando resultados, como se está viendo ya en Grado, Noreña o Llanes, a la vez que han evitado que en 60 de los 78 concejos no se hayan aplicado las máximas medidas restrictivas.

Sin medidas de control y un nivel de contagios del 40 o 50 por ciento de la población podrían haber muerto entre 12.000 y 14.000 asturianos, cifra que se hubiese reducido a 10.000 con un 20 por ciento de la población contagiada que se llegó en algunas comunidades, ha señalado Barbón tras advertir que en Asturias se han producido unos 1.800 decesos con el 6,1 por ciento de su población que ha pasado la enfermedad.