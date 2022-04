Asturias se resiste a quitar la mascarilla

Los asturianos se resisten a quitarse la mascarilla. Tras la entrada en vigor del decreto que suprime la obligación de llevarla en la mayoría de los interiores, muchos ciudadanos han decidido seguir con ella.

"Creo que es demasiado pronto", confesaba en COPE el cliente de un bar gijonés, mientras la propietaria de una tienda cercana aseguraba que seguirá llevando la mascarilla "por mí y por los demás". Los prudentes parece mayoría, aunque también hay quien respira aliviado sin el cubre bocas, para "disfrutar de la libertad".

Hay división de opiniones y cierto temor, tras los últimos datos de la evolución de la pandemia en Asturias, con un preocupante incremento de contagios y hospitalizaciones. La pasada semana fallecieron 28 personas por covid en Asturias y hay 333 ingresadas, aunque sólo 8 en la UCI.

Con esos datos, la Asociación de Enfermos Crónicos de Asturias (ASENCRO) ha mostrado su rechazo frontal a la retirada de las mascarillas. En declaraciones a COPE, su portavoz, Paloma Iglesias, asegura de que "no es el momento".

"Es una medida que no tiene ninguna base científica", advierte y que, en Asturias, actualmente en riesgo alto por covid, provocará que "los vulnerables y enfermos crónicos quedan desprotegidos".

Desde ASENCRO se quejan de que los enfermos crónicos no han recibido instrucciones de cómo comportarse en esta nueva realidad y aconsejan a las personas vulnerables, vacunadas o no, que bajo ningún concepto dejen de tomar medidas de prevención, que no se quiten las mascarillas en lugares cerrados o aglomeraciones.

Las empresas se quejan de la "incertidumbre"

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha mostrado este miércoles la preocupación de las empresas por la "incertidumbre" que suscita la modificación del decreto que permite retirar las mascarillas en espacios interiores, al dejar a los servicios de prevención de las empresas la decisión de su retirada en función del riesgo en el puesto de trabajo.

Cuerva ha participado en Oviedo en la jornada 'El Noroeste: empresas que suman, economías que avanzan', junto a representantes de las patronales empresariales de Asturias, Galicia y Castilla y León. Allí, ha dicho que a las empresas les preocupa el decreto ya que "no todas" las empresas tienen los mismos medios, recursos o departamentos para tomar la decisión acertada sobre el uso o no de la mascarilla.

"Esa discrecionalidad puede llevar a un problema de incertidumbre", ha asegurado, lamentando que "una buena noticia" como es la retirada de las mascarillas pueda generar "incertidumbre, inseguridad e inestabilidad".

Cepyme, ha dicho, estudiará "a fondo" la norma, a la espera de que se publique hoy una guía sobre la propuesta, algo que los empresarios esperan que "dé luz cierta al mundo empresarial" sobre lo que tienen que hacer.