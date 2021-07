Asturias refuerza el equipo de rastreadores por la ola juvenil

La Consejería de Salud ha reforzado el servicio de vigilancia de contactos estrechos con 40 nuevos profesionales que se sumarán a los 63 que ya venían desarrollando su labor en el rastreo y que cuentan, además, con el apoyo de otros 60 efectivos militares.



Según ha informado el Gobierno asturiano, las nuevas incorporaciones garantizarán la "adecuada" labor de vigilancia ante el incremento de casos en los últimos días, especialmente entre los jóvenes de 15 a 30 años, grupo de edad para los que el Servicio de Salud ha iniciado un cribado poblacional.



Hasta el momento, el Sespa ya ha recibido más de 7.700 peticiones para participar en este cribado masivo a personas que hayan nacido entre 1991 y 2006 que no estén vacunadas frente al coronavirus y que hayan estado expuestas a situaciones de riesgo de contagio en los últimos días.



El Sespa ha habilitado en la web de Astursalud un cuestionario para solicitar cita para realizar una PCR, cuya toma de muestras se realizará en los puntos ya establecidos en cada una de las áreas sanitarias.



Asimismo, Salud recuerda que ha puesto en marcha un llamamiento a la población de 60 a 69 años que no ha sido vacunada contra la covid-19 para recibir la primera dosis, personas que en un principio habían rechazado la profilaxis o con las que no fue posible el contacto telefónico.



En esta ocasión, se ha habilitado un formulario en el portal de Astursalud en el que, mediante la inscripción previa, se obtendrá automáticamente una cita para recibir la inoculación en el área sanitaria que corresponda.



Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener las medidas de protección de forma individual y colectiva sobre todo en aquellas personas que no están vacunadas de forma completa.



Además, recomiendan a las personas de 15 a 30 años que disminuyan su actividad y el número de contactos estrechos dada la alta incidencia de covid en este tramo etario.



Salud insta a cumplir con la normativa vigente y evitar espacios interiores mal ventilados e incide en que si se han tenido situaciones de riesgo se evite el contacto con personas no vacunadas con pauta completa, especialmente si son mayores.