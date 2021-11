Asturias recibirá este año 22 millones para planes turísticos

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado en Oviedo que los planes de sostenibilidad turística en destino van a movilizar 615 millones de fondos europeos este mismo año, 22 de ellos para proyectos en Asturias, y que van a llegar al sector antes de que finalice el año.



El Consejo de Ministros también aprobará antes de que acabe el ejercicio otros cuatro convocatorias de ayudas a la digitalización por un importe de otros 36 millones.



La titular de Industria ha hecho estos anuncios durante la clausura del 18 Congreso de Hoteleros Españoles que ha organizado en Oviedo la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y que ha contado también con la participación del presidente del Principado, Adrián Barbón.



Maroto ha destacado también que el proyecto de presupuestos generales para 2022 haya aumentado también un 36 por ciento la partida destinada al turismo y que se contemplan inversiones de 1.800 millones de euros, la mayor registrada en la historia y una muestra de la importancia que da el Gobierno a este sector, ha remarcado.



Aunque ha señalado que no hay que caer en la complacencia, la titular de Industria se ha mostrado convencida de que 2022 será el de la recuperación de la actividad turística, si bien seguirá habiendo incertidumbres.



Tras apuntar que están orgullosos de cómo se ha conseguido vencer poco a poco a esta terrible pandemia, la ministra ha señalado que ha sido posible llegar a este punto gracias al éxito de la vacunación, la capacidad de adaptación que tiene el sector y a la red de seguridad y ayudas que pusieron en marcha todas las administraciones.



Sólo los créditos ICO permitieron movilizar durante la pandemia 6.124 millones de euros que favorecieron a 12.451 empresas, mientras que la moratorias permitieron suspender préstamos por un montante de 1.800 millones de las que se beneficiaron 1.257 hoteles.



Maroto ha incidido en que con el 89 por ciento de la población diana vacunada en España se han podido flexibilizar las restricciones en los establecimientos y favorecer la movilidad para hacer viajes internos y con el exterior, y que el certificado covid, que ya está siendo utilizado en 39 países, "ha favorecido la imagen de España como destino seguro".



Sobre este certificado, que en España empezó a implantarse el pasado junio y que está siendo utilizado ya por 49 países, y no sólo europeos, ha dicho que se ha convertido ya en un sistema "seguro y clave para la recuperación del turismo mundial".



Su consolidación, según la ministra, se verá de forma muy clara a nivel mundial el próximo año, si bien ha señalado que aún será necesario mantener la red de seguridad, incluidos los ertes, dado que aún habrá alojamientos que no contarán con un suficiente volumen de turistas.



El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha agradecido a la ministra la ayuda brindada en esta época tan complicada con la puesta en marcha de los ertes o las carencias hipotecarias, aunque ha reconocido que quizás hubiese tenido que haber sido más rápidos en la puesta en marcha de los corredores seguros.



Ha pedido también que se aumente el presupuesto de los viajes del Imserso y que su organización pasen a ser competencia del ministerio de Industria y que se cuente con el sector a la hora de decidir qué hacer con los fondos que llegarán de Europa.



Para Barbón, las tensiones derivadas con la hostelería por las limitaciones derivadas de la actividad son comprensibles, si bien ha señalado que lo que no puede digerir es que "se practique un descarado oportunismo político a cuenta de esas reivindicaciones".



En su opinión, tampoco pueden darse pasos atrás que ralenticen la reactivación económica o amenacen el potencial de acontecimientos como el Xacobeo y que, por lo tanto, "hay que parar en seco cualquier escalada de la enfermedad". EFE