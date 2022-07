Asturias puede perder 300 guardias civiles con la fusión de las comandancias, según las asociaciones

La unificación de las comandancias de la Guardia Civil de Oviedo y Gijón puede llevar a la pérdida de unos 300 efectivos a lo largo de la próxima década, al margen de los 300 que faltan en la actualidad entre los previstos en el catálogo de puestos de la Benemérita en Asturias, según cinco asociaciones representativas de agentes del instituto armado.



JUCIL, AUGC, UO, ASESGC y APGC han hecho esta advertencia en un comunicado con el que han querido replicar a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, que hace unos días aseguró que el Ministerio del Interior mantiene el proyecto para la unificación de las comandancias de la Guardia Civil porque su fusión mejorará la operatividad, sin mermar el número de agentes.



La delegada mostró también su confianza en que esas asociaciones profesionales no vayan a interponer un nuevo recurso que vuelva a paralizar el proceso de unificación, después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara en abril el proceso inicial puesto en marcha por Interior al no ser oído previamente el Consejo del instituto armado.



Para estas asociaciones, sin embargo, las palabras de la delegada responden a una "excusa genérica" con la que intenta amparar la decisión del Gobierno, pero que si se quiere mejorar de verdad la operatividad de la Guardia Civil, lo que debe hacerse es cubrir esos 300 puestos que hay actualmente vacantes.



"De la unificación de Comandancias se desprende un número apreciable de vacantes que serán amortizadas, es decir, que desaparecerán, una situación que a medio y largo plazo se irá incrementando. Tanto es así que no resulta descartable que dentro de una década el número de agentes se vea reducido hasta en unos trescientos", señalan en un comunicado.



En su opinión, tampoco vale la excusa de que los mineros y trabajadores siderúrgicos se han reducido drásticamente en Asturias en los últimos años, porque lo importante es proporcionar la necesaria seguridad ciudadana que en esta región, con dos comandancias desde 1940, se encuentra entre las mejores del país.



Los firmantes del comunicado han instado también a partidos y organizaciones sociales a que soliciten la Dirección General de la Guardia Civil los informes y planes previstos y le exijan al Gobierno un compromiso para que las vacantes previstas actualmente en el catálogo de puestos de trabajo para Asturias no se vea reducido en el futuro y se complete a la mayor brevedad posible.



"Reiteramos que esta decisión de fusionar las Comandancias asturianas es una ocurrencia sin justificación alguna. Si realmente la hubiera y fuera palpable, la expondrían claramente y sin tener que recurrir a argumentaciones genéricas huérfanas", concluyen estas organizaciones, que han anunciado que pedirán un encuentro con la delegada y con el presidente del Principado, Adrián Barbón. EFE