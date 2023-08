Asturias, "preparada" para negociar una financiación ajustada a la realidad del gasto

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha asegurado este jueves que Asturias está "preparada" y no tiene "ningún miedo" a afrontar la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica que debe tener en cuenta las necesidades "reales" de gasto.



"Estamos convencidos de que vamos a lograr la mejor financiación autonómica para Asturias", ha apuntado en declaraciones a los medios durante una visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias.



Peláez ha subrayado que el nuevo modelo tiene que partir de un "consenso amplio", no solo parlamentario sino en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no debe ser un "mero reparto de los fondos en función de la población", dado que ha apostado por que tenga en cuenta las necesidades de gasto "reales" para garantizar una prestación de servicios públicos "de manera equitativa en todo el territorio".



En este sentido, ha defendido que tenga en cuenta aspectos como la demografía, la dispersión poblacional y la orografía de los territorios, una posición "razonable", según el consejero.



El titular de Hacienda ha apostado también por "abrir el melón" de la armonización fiscal de los tributos cedidos, después de que comunidades autónomas con Gobiernos de PP y Vox anuncien por la mañana "a bombo y platillo pomposas reducciones de impuestos y por la tarde están pidiendo a papá Estado más recursos para realizar sus política".



Sobre los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio, ha explicado que su negociación comenzará cuando se defina la estructura de las consejerías.



Respecto a la posibilidad de acuerdos con el PP, ha señalado que en cuestiones como el reto demográfico hay "buena sintonía" y se podrán alcanzar consensos más "fácilmente" que en otras áreas en las que socialistas y populares son como "el agua y el aceite".



RAQUEL GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS



El consejero ha comentado que continúa trabajando en la definición de la estructura de su departamento y ha avanzado que la que fuera directora de la Oficina de Proyectos Europeos, Raquel García, asumirá la Dirección General de Fondos Europeos.



Peláez ha añadido que la consejería mantiene como una de sus prioridades la gestión de estos fondos y ha recalcado que el Principado ha recibido ya 685 millones de los 690 que le corresponden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.