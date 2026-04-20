Asturias pierde 9,5 millones de euros de fondos FEADER por no hacer los deberes a tiempo: el dinero se lo han repartido las comunidades autónomas cumplidoras

Asturias ha perdido 9,5 millones de euros de los Fondos Europeos Agrarios de Desarrollo Rural (FEADER) que le correspondían para la anualidad de 2023 por su baja ejecución presupuestaria. La Consejería de Medio Rural del Principado dirigida por Marcelino Marcos Líndez solo ejecutó el 62,52% de la partida, dejando sin usar casi 15,86 millones de euros, "sin que haya quedado acreditado que existiera causa de fuerza mayor para ello", según han confirmado a COPE Asturias fuentes del Ministerio de Agricultura.

Un mecanismo para premiar la buena gestión

Esta reasignación de fondos se enmarca en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027, que incluye un mecanismo de compensación para asegurar la plena ejecución de las ayudas. La normativa, regulada en el Real Decreto 1046/2022, establece que los fondos no utilizados pasados dos años (regla N+2) se redistribuyen entre las comunidades con un nivel de ejecución superior a sus compromisos.

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Para las anualidades de 2023 y 2024, se acordó aplicar una tolerancia del 15% a las regiones que no alcanzaran el 85% de ejecución. En el caso de Asturias, de los 15,86 millones de euros sin ejecutar, se restó esta tolerancia (6,34 millones), resultando en los 9,51 millones que finalmente ha perdido la Consejería de Medio Rural del Principado y se han distribuido entre otras comunidades autónomas que sí han hecho a tiempo los deberes.

Las comunidades beneficiadas

La cantidad total redistribuida asciende a 17,85 millones de euros, procedentes de las autoridades de gestión con menor ejecución, entre las que se incluye Asturias que ha perdido 9,51 millones de euros. Los fondos se han repartido entre el País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, que han demostrado un grado de cumplimiento de entre el 117% y el 227% de sus objetivos.

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La decisión fue ratificada en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el pasado 27 de marzo, consolidando así el reparto de los fondos no ejecutados por las administraciones menos eficientes.