Asturias pide ayuda para luchar contra el fuego: llegan dos hidroaviones

El operativo desplegado en Asturias para hacer frente a los incendios forestales en Asturias se ha reforzado este jueves con dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).



Una de las aeronaves trabaja en el incendio localizado en Valdés, en la zona de Caborno/Leiriella, mientras que el otro lo hace en Tineo, en el foco de Foyedo/Navelgas, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).



Además, se suma al operativo una brigada de refuerzo de incendios forestales procedente de Cáceres, que refuerza la de Tineo, para actuar en Villayón.



Junto a los dos hidroaviones aportados por el MITECO, el operativo cuenta con un total de cinco helicópteros: uno por cada brigada, dos del SEPA y otro de reconocimiento de la Unidad Militar de Emergencias, desplazada desde su base de León hasta la zona de Tineo con 95 efectivos y 40 vehículos.

BAJA LA CIFRA DE INCENDIOS

Asturias registraba a última hora de la mañana de este jueves 87 incendios forestales simultáneos, veinte menos que el máximo de 107 que se han llegado a contabilizar hoy, una situación que podría varias por las fuertes rachas de viento que se esperan para esta tarde.



Los incendios afectan a 35 de los municipios asturianos, pero la situación más preocupante está en la comarca occidental, según ha explicado a los periodistas la consejera de Presidencia, Rita Camblor, en una visita al centro de mando establecido en Tineo para coordinar el operativo de extinción.



Así, los esfuerzos se están centrando en los concejos de Allande, Tineo, Villayón y Valdés, en el occidente asturiano, y en Piloña, en la comarca oriental, aunque también hay numerosos focos en la zona central y sur, que se encuentran en zonas altas donde no hay riesgo y están "prácticamente controlados", ha apuntado la consejera.

BARBON PIDE ENDURECER EL CÓDIGO PENAL

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha garantizado este jueves que "toda la contundencia de la ley" recaerá sobre "los terroristas del fuego" que están "quemando Asturias" para que paguen por el daño causado "de forma rotunda".



En declaraciones a los periodistas en una visita al puesto de mando establecido en Tineo para coordinar el operativo, Barbón ha insistido en que "está claro" que los fuegos "son intencionados", al menos en el 90 por ciento de los casos, y que "la cuestión es determinar el quién".

"No me vale decir que Asturias está ardiendo porque la están quemando", ha remarcado Barbón, quien ha abogado por endurecer las penas del Código Penal para estos "criminales y auténticos terroristas" que se dedican a prender fuegos y a poner en riesgo la vida de las personas.



Barbón, quien ha apuntado que la petición de declaración de zona catastrófica es "una cuestión técnica que habrá que analizar" más adelante, ha avanzado que el Principado va a trabajar en la concesión de ayudas a los concejos y también a las personas que sufran daños materiales.



El jefe del Ejecutivo asturiano ha incidido en que ahora lo prioritario es centrar los esfuerzos en el operativo, "no tanto para extinguir" determinados fuegos ante las dificultades que plantea el fuerte viento sino para "controlar las cabezas de los fuegos y que no se acerquen a los pueblos".



A este respecto, ha puesto en valor el despliegue de "recursos combinados" con la movilización de más de 600 efectivos y de dos hidroaviones y cinco helicópteros. EFE