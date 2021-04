Asturias pedirá la posibilidad de limitar horarios tras el 9 de mayo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que Asturias pedirá al Gobierno de España "ciertas adaptaciones en materia de competencias y la posibilidad de limitación de horarios", una vez que el actual estado de alarma decaiga el próximo 9 de mayo.



El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado, durante una visita a Colunga, que así lo trasladará esta tarde el consejero de Salud, Pablo Fernández, en el Consejo Interterritorial que analizará la evolución de la pandemia del coronavirus.



Barbón ha dicho que desconoce la posibilidad de que se puedan llevar a cabo cambios legislativos en "profundidad", pero sí ha resaltado que se deberán realizar "algunos apuntes mínimos" teniendo en cuenta que el estado de alarma es el marco que regula los derechos fundamentales.



"Se ha creado un debate falso sobre si había otro camino distinto al estado de alarma y no lo hay", ha apuntado el presidente asturiano antes de recordar que, mientras algunos presidentes del PP pedían su prórroga, el líder del PP, Pablo Casado, rechazó esta posibilidad.



A partir del próximo 9 de mayo, cuando "ya no hay posibilidad legal de impedir la comunicación" de Asturias con el resto de autonomías, se pondrá en marcha un sistema de restricciones 4+ actualizado, que sustituirá los cierres por concejos por otros en localidades que precisarán de autorización judicial, ha indicado.



Según ha comentado, estas nuevas medidas se anunciarán "cuanto antes", una vez que los expertos culminen su diseño y sea analizado por el comité de crisis.



"El sistema funciona y se adaptará a la realidad epidemiológica", ha recalcado.



Barbón también ha señalado que se debe afrontar el verano "con muchas precauciones", porque el virus "no ha sido vencido", aunque la campaña de vacunación avanza a buen ritmo y dentro de muy pocos días uno de cada tres asturianos ya habrá recibido al menos una dosis de la vacuna contra la covid, lo que sitúa al Principado "a la cabeza de España".



Tras recordar que la prioridad de su Gobierno siempre ha sido la de salvar vidas, el jefe del Ejecutivo asturiano ha apuntado la necesidad de que los más jóvenes, que ahora se han convertido en el colectivo más vulnerable al concentrar un mayor número de contagios y de hospitalizaciones, hagan "un último esfuerzo" para proteger "a los suyos".



Por otro lado, ha confiado en que la "buena voluntad" de los grupos parlamentarios para que permitan "lo más rápido posible" la aprobación en la Junta General de la reforma de la Ley de Salud, que dota de la posibilidad de declarar la situación de emergencia sanitaria en circunstancias como la de la actual pandemia.



Preguntado por el personal sanitario y docente contratado como refuerzo durante la pandemia, Barbón ha afirmado que Asturias "no tendrá capacidad de mantener unas plantillas que se dimensionaron en un momento determinado" gracias a aportaciones extraordinarias del Gobierno de España. EFE