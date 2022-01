Asturias marca nuevo récord de contagios pero bajan las hospitalizaciones

La Consejería de Salud confirmó este jueves 3.794 nuevos contagios por la covid, 604 más que el miércoles y nuevo máximo diario desde que comenzó la pandemia, en una jornada con seis fallecidos, después de que la víspera fuera el primer días sin decesos en el último mes.



Según los datos publicados este viernes por Salud, ayer fallecieron seis personas: dos mujeres de 95 y 102 años y cuatro hombres de 73 a 93 años.



Pese al aumento de casos, el número de pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de covid se redujo de 426 a 406, de los que 350 están en planta, diecinueve menos, y 56 permanecen en unidades de cuidados intensivos, uno menos.



Con ello, la ocupación total por covid en los hospitales asturianos bajó del 12,16 al 11,59 por ciento, mientras que en las uci lo hace del18,57 al 18,24 por ciento, datos que mantienen a Asturias en nivel de alerta alto (3 de 4).

Aún no hemos alcanzado el pico de esta sexta ola de la pandemia, pero no falta mucho. Las previsiones que baraja Sanidad son que el día 18 de enero alcancemos el máximo de contagios y el 31 el de hospitalizaciones. Lo adelantaba este viernes el consejero de Salud, Pablo Fernández, que aclara que "son previsiones por algoritmos, no es nada que se cumpla siempre al cien por cien, pero nos pueden dar una idea".

En los últimos días, incluso se empieza a apreciar ya un descenso de casos en algunas franjas de edad. En concreto la de 20 a 29 años, que había sido una de las que concentraba más contagios en las últimas semanas, "parece que está estabilizándose", según el consejero, aunque advierte de que es "sólo un primer signo, muy preliminar. Tenemos que seguir viéndolo, porque a veces hay pequeñas 'muescas' y vuelve a aumentar".