Asturias homenajea a los "supervivientes" del coronavirus en su fiesta regional

Emotivo homenaje a los supervivientes del coronavirus en el acto institucional organizado por el Principado por el Día de Asturias. Armando Menéndez, un profesor de matemáticas jubilado de 66 años que estuvo ingresado dos meses en la UCI del HUCA ha hablado en representación de todos ellos. Ha dado las gracias a todo el personal sanitario y también a los asturianos: "Los trabajadores de los servicios esenciales, los ciudadanos que primero se quedaron en sus casas y después han cumplido con las medidas de prevención, los niños... A toda la sociedad asturiana, ¡gracias"!, ha dicho en su discurso.

Además de Armando, ha habido otros cinco asturianos que han conseguido superar la enfermedad. Ha sido un acto austero porque, según el presidente del Principado, sería "una falta de respeto que este 8 de septiembre nos comportásemos como si no pasase nada, como si no sumáramos centenares de muertes y como si no estuviésemos comprobando un aumento alarmante de los contagios". Apenas ha habido medio centenar de invitados en representación de todos los ámbitos de la sociedad asturiana: político, social, empresarial, religioso...

El acto, celebrado en el Patio de la Reina del Hotel de la Reconquista de Oviedo, ha comenzado con un minuto de silencio y ha terminado con la interpretación del Himno de Asturias a cargo de un quinteto de viento de la Orquesta Sinfónica del Principado. Una adaptación del clarinetista Daniel Sánchez realizada para esta celebración del Día de Asturias.

Puedes rememorar el acto de forma íntegra pinchando en el audio de esta noticia.