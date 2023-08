Asturias Ganadera solicita una reunión urgente con Barbón, después de cuatro años de "demagogia"

El campo asturiano sigue en estado grave. La plataforma Asturias Ganadera solicita una reunión urgente a Barbón para tratar los problemas en los que se encuentra el campo, a la par que exige una serie de reivindicaciones, haciendo énfasis en la mala situación y pidiendo soluciones "urgentes".

Piden una reforma de la Ley de Caza y la desaparición del Plan de Gestión del Lobo, que dicen que "nunca ha funcionado ni lo hará" y piden una reforma legislativa que garantice el "pago justo y rápido de los daños que genera la fauna salvaje". También apuntan hacia la "devolución de oficio de los montes comunales a las comunidades o asociaciones que lo soliciten" y que vuelvan "a sus legítimos dueños, los vecinos".

También, en el apartado legislativo, piden una Ley de Patrimonio Inmaterial del Medio Rural, al estilo de la existente en Francia. Serviría "para proteger a los vecinos y a sus actividades agroganaderas y evitaría conflictos entre lugareños y nuevos colonos o visitantes". Piden también que la Ley de Cadena Alimentaria "garantice eficazmente las ventas a unos precios justos" y una Ley o Plan Estratégico para la reciella y su recuperación definitiva.

Hacen un balance muy malo de la legislatura de Barbón que acaba de concluir. Xuan Valladares es el portavoz de la plataforma: "Ha sido un gobierno preñado de demagogia y de actos folclóricos al estilo de la Sección Femenina franquista. Incapaz de proponer ni promover ninguna medida profunda para apoyar al campo asturiano". Y anuncia que no confían en el nuevo consejero de Medio Rural: "No tenemos ninguna fe en que lo gestione bien por lo que conocemos de los puestos que ha ocupado, no lo inventamos. Nos gustaría equivocarnos y me encantaría venir en seis meses a pedir perdón. Pero no tenemos ninguna esperanza en que Marcelino Marcos haga bien su trabajo".

A raíz de los problemas de la marca Xata Roxa, dice Valladares que es un reflejo de la atención de la administración hacia el campo: "El sector está mal, pero esa imagen corresponde más a como gestiona la administración el tema del campo. No se lo toma muy en serio y todos sus proyectos son estas formas de controlar todo lo que sea. Ser muy ineficientes en las gestiones económicas y siempre con sospechas de dónde van los fondos públicos".