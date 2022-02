Asturias Ganadera estará en las mesas de la leche y la carne

La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial se ha mostrado partidaria de que Asturias Ganadera participe en las mesas sectoriales de la carne y la leche, una decisión que la asociación considera un "paso muy importante" fruto del "éxito de las movilizaciones" de las últimas semanas.



Tras mantener un encuentro con Asturias Ganadera, que ha vuelto a protagonizar este viernes otra cencerrada frente a la sede de la Presidencia de Asturias, el consejero del ramo, Alejandro Calvo, ha dicho que trasladará esta propuesta a los órganos de asesoramiento -Consejo Agrario y Consejo de Desarrollo Agroalimentario- de estas mesas, que dependen las organizaciones sindicales.



"Si no hay ninguna dificultad, participarán", ha puesto de manifiesto tras matizar que, si bien Asturias Ganadera no es una organización sindical, es una asociación que "puede tener participación".



En este sentido, ha recalcado que el Gobierno asturiano buscará "canales de participación en los que ellos se puedan reconocer" e "intentará dar respuesta a todas sus demandas" para que "no haya ninguna frustración".



Calvo, que ha señalado que las movilizaciones ganaderas "son justas y oportunas para hacer una llamada de atención", ha dicho que en la reunión se han abordado cuestiones "en las que más o menos" hay acuerdo y otras "en las que hay posiciones todavía que requieren mucha pedagogía".



El portavoz de este colectivo, Xuan Valladares, ha celebrado la "disposición real" del consejero en conseguir que la asociación esté presente en las mesas que afectan al medio rural asturiano, lo que ha atribuido al éxito de las manifestaciones organizadas y a la "demostración de la capacidad de unión".



Ha explicado que el colectivo presentará por registro su solicitud para ingresar en estas mesas sectoriales y que, posteriormente, el consejero lo trasladará a los consejos. "En diez días se confirma que estaremos en las mesas", ha aventurado tras sostener que es una oportunidad de "aportar ideas".



Valladares, queha vuelto a pedir una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que el campo "no se está radicalizando", sino que está demostrando su "unión y fuerza".



Valladares también ha pedido a Calvo un "apoyo decidido" para promover que los vecinos recuperen la titularidad de los montes comunales y ha vuelto a exigir cambios en la ley de caza para que las administraciones estén obligadas "por ley a pagar los daños, reales directos e indirectos, de la fauna salvaje en tiempo y forma".