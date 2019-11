Asturias y Galicia reclaman peajes justos para las autovías

Los presidentes de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de Asturias, Adrián Barbón, han defendido la necesidad de hacer causa común para que en todo el país se pague lo mismo por circular por vías de alta capacidad, dado el lastre que los peajes tienen para la competitividad.

Ambos han protagonizado este viernes en Vegadeo la segunda edición de los "Encuentros en el Eo", un diálogo entre presidentes organizado por La Voz de Galicia/La Voz de Asturias y el Banco Herrero que se ha centrado en las infraestructuras, el reto demográfico y la industria en el siglo XXI.

Ante los elevados peajes que se pagan en Asturias y Galicia, los más altos junto a los de Navarra, ambos mandatarios han señalado que es preciso que en todo el país se pague lo mismo por kilómetro de autopista o autovía recorrido y que a la hora de abordar el debate de cómo financiar el mantenimiento de la red de alta capacidad, se exija la eliminación de los peajes.

Mas aún cuando, según ha recordado Feijóo, dentro de unos meses se librará del peaje a la autopista del Mediterráneo con lo que se podrá circular sin coste alguno entre Valencia y la frontera francesa, mientras que en Galicia y Asturias se antendrán hasta 2048 y 2050.

"Asturias y Galicia deben unirse para defender la equidad en las autopistas y autovías, sin estrangular a algunos territorios", ha subrayado.

Barbón ha recogido el guante lanzado por Feijóo para que ambas comunidades hagan causa común sobre el mantenimiento de la red de autopistas y los peajes. "Ambos territorios tenemos que ir de la mano porque sino corremos el riesgo de ser irrelevantes frente a otras comunidades autónomas con más población", ha añadido, tras incidir en que es necesario reflexionar sobre cómo se paga el mantenimiento de las autovías, porque el Estado no puede mantener lo que tiene, y abrir el debate de los peajes existentes

UNIDOS EN FINANCIACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO, DISTANCIADOS EN INDUSTRIA

Los presidentes de Asturias y Galicia también hacen causa común para enfrentar el reto demográfico, el envejecimiento de la población y el despoblamiento de las zonas rurales.

En unas comunidades en las que el 25 por ciento de su población tiene más de 65 años y que han perdido decenas de miles de habitantes en los últimos años, Barbón ha señalado que Asturias va a estudiar todo lo que se está haciendo en otros países para tratar de revertir esa situación, pero que no se verán frutos antes de una década.

Al igual que Feijóo, ha defendido también la colaboración de todas las administraciones para hacer frente a un reto que no puede ser abordado en solitario por cada comunidad autónoma, y que precisa de una financiación autonómica que tenga en cuenta el encarecimiento que supone la dispersión y envejecimiento de la población.

Feijóo, por su parte, ha señalado que el 52 por ciento del territorio alberga sólo al 20 por ciento de la población por lo que este problema no es exclusivo de Asturias y Galicia, sino de todo un país que no puede mantener la población con las tasas actuales de natalidad.

En lo que no coinciden los dos presidentes es en su visión del futuro industrial del país y los planes que baraja para este sector el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Mientras el presidente asturiano se ha mostrado optimista ante el futuro industrial y las oportunidades que ofrece la transición energética, Feijóo ha dicho sentirse "muy preocupado" por unas políticas que posiblemente vayan a seguir encareciendo el coste de la energía y por los planes de cierre que se ciernen sobre empresas como la aluminera Alcoa, la celulosa ENCE o la térmica de As Pontes.

Barbón, sin embargo esta convencido de que la industria asturiana tiene futuro, haciendo compatible la producción y el medio ambiente. Con ese fin, ha defendido la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva, un aumento de las compensaciones derivadas de las emisiones de CO2, un arancel ambiental en toda la UE y una incremento de la inversión en ciencia e innovación "fundamental para el futuro de la industria y la industria del futuro".

Tras asegurar que las empresas asturianas que se toman en serio la adaptación a la nueva realidad van a invertir más de mil millones de euros, Barbon ha incidido en que la ciencia va a ser una de sus grandes aliadas para conseguirlo.