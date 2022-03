Asturias está en el pelotón intermedio de comunidades en la inversión en I+D+I

La inversión en I+D+I es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico de un territorio por su capacidad para incremantar la productividad. Sin embargo, las inversiones pueden tener un impacto mayor o menor, en función del desarrollo de cada territorio y de la procedencia pública o privada de los fondos.

En este sentido, según el estudio llevado a cabo por la Cátedra de la Innovación lo aconsejable es impular el modelo público - privado para reforzar la I+DI en Asturias. Uno de los responsables de la Cátedra, Fernando Rubiera, incide en que "la I+D+I en regiones como Asturias necesita los fondos públicos y los fondo privados, debido a que el funcionamiento de los fondos privados por sí solo no es suficiente porque el tejido empresarial no tiene la capacidad de generar y absorber conocimiento solo con fondos privados, pero solo los fondos públicos tampoco funcionarían bien porque provocaría un modelo de innovación basada en la investigación básica que no es el ideal".

¿Cómo está en Asturias en inversión de I+D+I?, Rubiera responde que la comunidad está por debajo del 1% de inversión de PIB, mientras que el objetivo que marca Europa es del 3%. De hecho, el Principado se sitúa en el nivel de desarrollo intermedio junto a comunidades como Aragón, Cantabria o Valencia. Por encima están Navarra, Cataluña, Madrid y, sobre todo, País Vasco, que sería el modelo a seguir. En el pelotón de cola están Andalucía, Murcia o Canarias. En Asturias sería aconsejable, por lo tanto, acompasar la inversión pública y la privada. Es decir, la Administración pública debe de estimular y potenciar que el sector privado invierta en I+D+I, al tiempo que continúa realizando esfuerzos de carácter público.

La Cátedra de la Innovación en Asturias está impulsada por la Consejería de Ciencia, a través de la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado (GITPA), en colaboración con la Universidad de Oviedo