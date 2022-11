Asturias, entre las comunidades con menos teletrabajo: sólo el 7,6% de los ocupados

El 7,6 por ciento de los ocupados asturianos teletrabaja, poco más de la mitad que en el conjunto del país, donde lo hace el 14 por ciento de los trabajadores, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según detalla el INE, se considera teletrabajo al trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación, y cuando el trabajo se realiza de forma no presencial fuera de las oficinas, ya sea en el domicilio, en centro de coworking o al aire libre, entre otros donde haya una conexión a Internet.

El 7,6 por ciento de los ocupados asturianos de 16 a 74 años afirmaba haber teletrabajado durante la semana anterior a la entrevista, la quinta tasa más baja entre las comunidades autónomas.

El 17,6 por ciento dice no haber teletrabajado pese a que trabajo lo permitiría, mientras que el 74,9 por ciento dice no haberlo hecho porque su empleo no lo permitiría.

Las comunidades autónomas con mayor tasa de teletrabajo son Madrid, con el 24,9 por ciento; País Vasco, con el 13,6 por ciento; Castilla y León, con el 12,2 por ciento; Comunidad Valenciana, con el 11,5 por ciento, y Navarra y Canarias, con el 10,5 por ciento en ambos casos.

En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha, con el 5,2 por ciento; Extremadura, con el 6 por ciento; Baleares, con el 6,7 por ciento; La Rioja, con el 7,5 por ciento, y Asturias, con el 7,6 por ciento.

La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) también refleja que los asturianos utilizan Internet algo menos que el conjunto de los españoles.

En concreto, el 92,2 por ciento de los asturianos de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses y el 83,8 por ciento lo hace al menos cinco días a la semana, frente a la media nacional del 94,5 y el 87,1 por ciento, respectivamente.

Además, el 49,6 por ciento de los asturianos de 16 a 74 años ha comprado por Internet en los últimos tres meses, la segunda tasa más baja entre las comunidades autónomas, sólo por delante de Canarias (38,8 %), frente a la media nacional del 55,3 por ciento.